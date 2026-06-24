El lunes, el Leipzig anunció el fichaje de Demichelis. El jugador, de 45 años, que entre 2003 y 2011 disputó 259 partidos oficiales con el Bayern, acababa de renovar por dos años con el equipo descendido de La Liga. Llegó a Mallorca el 1 de marzo para evitar el descenso, pero en doce partidos solo sumó una media de 1,5 puntos.

Inició su carrera como técnico en 2017 en el Málaga CF, donde fue asistente de Michel y José González.

En 2019 volvió al Bayern para dirigir al filial y al equipo sub-19. En enero de 2023 regresó a Argentina para asumir River Plate.

Al final de la temporada se proclamó campeón con el club y conquistó otros dos títulos. En agosto de 2024 fichó por el CF Monterrey de México, donde terminó su etapa en mayo pasado.