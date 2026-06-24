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RCD Mallorca v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Juega en el Mundial: Martin Demichelis quiere ficharlo para el RB Leipzig

Bundesliga
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Tras el cambio de entrenador en el RB Leipzig, el nuevo técnico, Martín Demichelis, exige, según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el fichaje del mediocampista defensivo Samu Costa.

Este centrocampista defensivo de 25 años juega en el RCD Mallorca, exequipo de Demichelis. Su contrato en la isla balear vence en verano de 2028.

  • Costa llegó al Mallorca hace un año procedente de la UD Almería tras formarse en el SC Braga de Portugal. La temporada pasada disputó 36 partidos con el equipo balear, marcó siete goles y dio dos asistencias.

    Su progresión llamó la atención de la selección, con la que viajó al Mundial, aunque aún no ha debutado.

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  • Martin DemichelisGetty Images

    Demichelis quiere rediseñar el centro de Leipzig

    Demichelis, excapitán del Bayern Múnich, busca robustez y equilibrio en el centro del campo al remodelar la plantilla. Costa, dentro del sistema del nuevo técnico, es la pieza clave para dar al Leipzig el balance entre defensa y ataque en la “sala de máquinas”. 

    Las negociaciones para ficharlo, dada la duración de su contrato, serán uno de los primeros grandes retos para la dirección del club, liderada por el director deportivo Marcel Schäfer.

  • Demichelis lleva nueve años como entrenador

    El lunes, el Leipzig anunció el fichaje de Demichelis. El jugador, de 45 años, que entre 2003 y 2011 disputó 259 partidos oficiales con el Bayern, acababa de renovar por dos años con el equipo descendido de La Liga. Llegó a Mallorca el 1 de marzo para evitar el descenso, pero en doce partidos solo sumó una media de 1,5 puntos.

    Inició su carrera como técnico en 2017 en el Málaga CF, donde fue asistente de Michel y José González.

    En 2019 volvió al Bayern para dirigir al filial y al equipo sub-19. En enero de 2023 regresó a Argentina para asumir River Plate. 

    Al final de la temporada se proclamó campeón con el club y conquistó otros dos títulos. En agosto de 2024 fichó por el CF Monterrey de México, donde terminó su etapa en mayo pasado. 