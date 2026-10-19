El extremo adolescente Yan Diomande firmó una actuación memorable en la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla. Dio la asistencia a Arda Guler para el primer gol y sentenció el triunfo con un brillante gol individual. El joven arrancó con potencia desde la banda y remató con la derecha para enviar el balón a la red.

Su actuación puso de relieve su explosiva velocidad y su talento en bruto en las transiciones.

Sin embargo, el entrenador Jose Mourinho aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para señalar cuánto le queda aún por mejorar al joven atacante.