Getty Images
Traducido por
¡Jude es un auténtico caballero! La exjugadora del Real Madrid Caroline Weir desvela el emotivo mensaje de despedida de Bellingham
Un regalo especial del niño prodigio del Bernabéu
El impacto de Bellingham en el Real Madrid va más allá de sus goles: el centrocampista inglés mostró su clase al despedirse de Weir. Cuando la jugadora de 30 años se preparaba para fichar por el Lyon, Bellingham le envió una camiseta firmada y una nota: «Para Caroline. Ha sido un placer conocerte. ¡Te deseo lo mejor en tu nueva etapa, con mucho cariño y admiración!».
Weir, agradecida, declaró: «Hemos hablado varias veces; siempre nos hemos llevado bien. El mensaje —más allá de la camiseta firmada— muestra su elegancia. Es un tipo estupendo y un detalle precioso», según The Guardian.instagram
- Getty Images
Dejando un legado en la capital española
Weir deja Madrid como una leyenda del club tras marcar 63 goles y dar 40 asistencias en 125 partidos, convirtiéndose en la máxima goleadora de la historia del equipo. A pesar de su brillantez, se marcha con cuatro subcampeonatos ligueros detrás del Barcelona.
«Guardo con alegría todo lo vivido dentro y fuera del campo», admitió Weir. «Lamento no haber logrado ese primer título, pero estoy orgullosa de mi impacto y de las estadísticas. Fuimos muy felices en Madrid; es un estilo de vida increíble. Pero ese capítulo terminó de forma natural y yo estaba lista para pasar página».
El atractivo de la gloria en la Liga de Campeones
El fichaje por el Lyon supone un paso adelante para Weir, que busca añadir títulos importantes a su palmarés. El equipo francés, ocho veces campeón de Europa, le brindaba la oportunidad de trabajar con Jonatan Giraldez, algo que no podía dejar pasar. La centrocampista ha firmado un contrato de tres años con el gigante francés.
«En esta etapa de mi carrera, quiero seguir avanzando», explicó. «Quiero competir por títulos y jugar con las mejores. Aspiro a estar en la lucha por la Liga de Campeones; llegar a semifinales y finales es difícil, ganarla más, pero quiero formar parte de un club que lo busque cada temporada».
- Getty Images Sport
Los sueños de Escocia y sus objetivos para el Mundial
Mientras se adapta a la vida en Francia, Weir se centra en llevar a Escocia al Mundial 2027 en Brasil. Ha marcado siete goles en sus dos últimos partidos con la selección. Inspirada por el reciente éxito del equipo masculino, la capitana quiere replicarlo en el escenario mundial.
«Ir a Brasil a un Mundial es el sueño de cualquiera; ocupa el primer lugar en mi lista», afirma Weir. «La Liga de Campeones y el fútbol de clubes también importan, pero llevar a Escocia a un Mundial es igual de grande. Ya dimos el primer paso al llegar a la repesca y ahora esperamos con ilusión el sorteo de finales de año. Iremos paso a paso».