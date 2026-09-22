Jude, como ‘galáctico’ en el Real Madrid, ha sido incluido en la última concentración de Inglaterra para la UEFA Nations League. Su cotización volvió a dispararse este verano después de marcar siete goles en el Mundial de 2026, en una competición en la que alcanzó las semifinales y terminó en tercera posición.

Se había hablado de que el polivalente jugador de 23 años pudiera estar acompañado en la selección inglesa por su hermano menor Jobe. Después de pasar por una exigente primera temporada en el Borussia Dortmund, siguiendo allí los pasos de Jude, el centrocampista de 20 años ha logrado reconducir su situación.

Tuchel y compañía siguen de cerca su progresión, pero están satisfechos con que siga por ahora en la sub-21. Eso significa que el vínculo familiar, similar al que en su día disfrutaron Bobby y Jack Charlton y los hermanos Neville, Gary y Phil, tendrá que esperar.