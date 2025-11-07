¡Jude Bellingham y Phil Foden están de regreso! Thomas Tuchel llama a las estrellas nuevamente a la selección de Inglaterra mientras Alex Scott es nombrado como inclusión sorpresa

Después de someterse a una cirugía por una queja de hombro de larga data durante el verano, no se tomaron riesgos con la condición física de Bellingham cuando se nombró la última convocatoria de Inglaterra. Había tenido un tiempo limitado de juego con el Real tras regresar a la acción. Sin embargo, se hicieron preguntas sobre por qué Tuchel estaba dispuesto a pasar por alto una parte talismánica de sus planes durante la cuenta regresiva en curso para la Copa del Mundo 2026.

Las entradas para ese evento han sido aseguradas, con los Tres Leones progresando impecablemente a través de su grupo, y ahora se le dará a Bellingham otra oportunidad de sumar a su cuenta de 43 caps. El creador de juego del Manchester City, Foden, añadirá más creatividad a las filas de Tuchel, mientras que el mediocampista del Bournemouth, Scott, busca hacer su debut en el equipo senior.