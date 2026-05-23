La noche giró en torno a Carvajal, último pilar de la plantilla que ganó seis Champions. El veterano lateral recibió una ovación de héroe al saltar al campo por última vez como capitán, mientras la Tribuna Sur mostraba un tifo con Alfredo Di Stéfano y un joven Carvajal junto al mensaje: «El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda».

Fiel a su carácter, no se limitó a la ceremonia: lanzó uno de sus precisos pases diagonales a Gonzalo García, quien voleó al fondo de la red para abrir el marcador. Fue su primera asistencia del curso y un recordatorio de lo que echará de menos el madridismo, pues el defensa cierra una era dorada en la capital.