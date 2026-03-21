Jude Bellingham vuelve para el derbi del Real Madrid tras seis semanas de ausencia, según confirma Álvaro Arbeloa

Arbeloa ha confirmado que Bellingham está listo para volver al Real Madrid tras perderse las últimas seis semanas de competición. El internacional inglés ha sido convocado por el seleccionador Tuchel para los próximos amistosos de los Tres Leones contra Uruguay y Japón, y Arbeloa insiste en que no tiene ningún problema con la decisión del alemán de seleccionarlo a pesar de su falta de minutos. El centrocampista viajó a Manchester para el partido del club contra el City en la Liga de Campeones a mitad de semana, pero no participó en el encuentro y Arbeloa ha confirmado ahora que está en forma y disponible para el partido contra el Atlético.

«Está disponible y mañana estará en la convocatoria», dijo Arbeloa. «Ya veremos si juega. Creo que sí. Tengo muchas ganas de verlo sobre el terreno de juego. Es un jugador inteligente y sabe qué hacer en cada momento. Me alegro de que esté disponible y listo para ayudarnos mañana».