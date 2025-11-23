Getty Images Sport
Jude Bellingham vuelve a brillar con un gesto noble hacia un joven futbolista lesionado
Bellingham preparado para ayudar a Iglesias
Iglesias estaba listo para estrenarse bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, pero la lesión volvió a aparecer justo delante de familiares y amigos. Es la segunda vez que el joven sufre un problema serio en el hombro, dejándolo ante una decisión complicada.
Ahora debe elegir entre jugar con una codera y soportar el dolor o someterse a una cirugía que lo dejaría fuera de acción hasta marzo. Con menos de un año de contrato por delante —y la opción de renovación ligada a un eventual ascenso al primer equipo—, el centrocampista del Castilla está decidido a seguir compitiendo.
En un gesto de enorme generosidad, Jude Bellingham se ha ofrecido a prestarle la misma codera que utilizó para sobrellevar su propia lesión en el hombro. El internacional inglés disputó más de 100 partidos con ella antes de optar por pasar por el quirófano tras el Mundial de Clubes.
El jugador de 22 años participó en los seis partidos del Real Madrid durante la gira de verano en Estados Unidos, antes de la eliminación en semifinales frente al PSG, campeón de la Champions. Tras ese torneo tomó la decisión de operarse. Bellingham se perdió las primeras semanas de la temporada, pero desde entonces ha vuelto al once inicial sin dificultades.
"Había aguantado mucho y mi paciencia se estaba agotando. Quería sentirme libre; jugar con la codera es agotador", explicó Bellingham al hablar de su experiencia.
'Hubo muchos días en soledad' en la recuperación de Bellingham
A comienzos de este mes, Bellingham habló sobre su operación de hombro y confirmó que ya ha recuperado por completo su forma física. “La recuperación pasó rápido, pero hubo muchos días en soledad, trabajando duro y, siendo sincero, bastante aburridos. Volví antes de lo que la gente esperaba; nunca iba a estar fuera tres o cuatro meses, siempre tuve claro que regresaría antes.
“Cuando volví a entrenar con el equipo y pude volver al contacto, aceleré muchísimo en las últimas semanas. En el campo me siento seguro. Tuve que hacer sesiones de gimnasio en una colchoneta, reaprender a caer y rodar, asegurarme de no poner el hombro en posiciones en las que pudiera salirse.
“La probabilidad es de menos del 1%, pero la clave era no sentir dolor. Es un proceso un poco monótono, básicamente vuelves a aprender a caer como un niño. Significa mucho escuchar a la gente decir que te echa de menos, que tus compañeros quieren volver a jugar contigo, que el cuerpo técnico extraña entrenarte, incluso que los aficionados te apoyan desde la grada. Verte en la pantalla gigante y oír los aplausos es realmente conmovedor.
“Es fácil dejarse llevar por la negatividad cuando estás lesionado, sobre todo cuando no puedes recordarle a la gente lo que eres capaz de hacer. Ese apoyo fue exactamente lo que necesitaba para recordar lo querido que soy en Madrid, y eso es lo único que realmente importa”.
El Real Madrid busca volver a la senda de la victoria en Elche
Bellingham ahora busca ayudar al Real Madrid a retomar la senda del triunfo tras no ganar en sus dos últimos encuentros competitivos. A principios de este mes, Xabi Alonso solo pudo observar cómo su equipo caía 1-0 ante el Liverpool en la Liga de Campeones.
Posteriormente, los Blancos sumaron un empate 0-0 en su visita al Rayo Vallecano y ahora esperan recuperar el liderato de La Liga cuando se enfrenten al Elche el domingo. El Real Madrid descendió al segundo lugar tras la contundente victoria 4-0 del Barcelona sobre el Athletic Club en el primer partido de los blaugranas en el Spotify Camp Nou en más de 900 días.
El Elche llega invicto en casa esta temporada, con tres victorias y tres empates en sus primeros seis partidos, y el Madrid deberá superar este desafío antes de su crucial duelo de Liga de Campeones ante el Olympiacos la próxima semana.
El 5 del Real Madrid busca recuperar el nivel de su temporada de debut
Mientras tanto, Bellingham regresó de manera impresionante al once titular tras recuperarse por completo de su cirugía, siendo decisivo en las ajustadas victorias frente a Juventus y Barcelona en la Champions League y LaLiga, respectivamente.
El número 5 del Real Madrid ahora busca repetir el nivel de su temporada de debut en España, cuando inspiró al club a lograr el doblete de Liga y Champions.
