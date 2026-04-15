Jude Bellingham valora las opciones de Harry Kane al Balón de Oro antes del duelo de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich

Antes de viajar a Alemania, donde el Madrid busca remontar el 2-1 global, Bellingham elogió la eficacia goleadora de Kane en la Champions. Reconoció sentir cierta contradicción por el éxito del Bayern en la Bundesliga, ya que su hermano Jobe juega en el Dortmund, pero admira al delantero.

Preguntado si Kane es favorito al Balón de Oro, respondió: «Dependerá de los logros del equipo y de lo que haga con Inglaterra. Es un jugador fantástico. Van a ganar la Bundesliga, y eso me duele porque mi hermano juega en el Dortmund. Es un orgullo tenerlo en la selección inglesa y, en estos últimos dos o tres años, ha demostrado lo bueno que es».