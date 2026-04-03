Jude Bellingham va «paso a paso», mientras el entrenador del Real Madrid se refiere a la «inusual» situación de la lesión del centrocampista tras su ausencia en los amistosos de Inglaterra

En declaraciones en la sala de prensa de Valdebebas antes del partido de La Liga del Madrid contra el Mallorca, Arbeloa admitió que, aunque las circunstancias eran poco habituales, respetaba la decisión de proteger al jugador. El entrenador hizo hincapié en que la prioridad sigue siendo que Bellingham recupere su mejor forma física tras su prolongada ausencia de los terrenos de juego.

Arbeloa declaró: «El caso de Jude era un poco inusual, porque jugó unos minutos contra el Atlético, pero Tuchel ha decidido no alinearlo ahora. No querían correr ningún riesgo. Jude es lo suficientemente inteligente como para haber completado unos buenos entrenamientos. Y está listo para ayudar mañana. Necesitamos que recupere su forma física para los partidos. Yo no tenía ningún plan, el entrenador inglés tenía el plan. Para mí, no es un problema que no juegue. Para mí, va a ser un jugador clave y necesita recuperar su mejor forma, y eso se consigue jugando. Lleva mucho tiempo fuera y vamos a tener que ir paso a paso».