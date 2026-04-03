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Jude Bellingham va «paso a paso», mientras el entrenador del Real Madrid se refiere a la «inusual» situación de la lesión del centrocampista tras su ausencia en los amistosos de Inglaterra
Bellingham, baja para los amistosos de Inglaterra
La falta de participación de Bellingham con los Tres Leones fue una sorpresa, dada su inclusión en la última convocatoria de Tuchel para los preparativos del Mundial de 2026. El centrocampista quedó fuera de la convocatoria para el empate a 1-1 contra Uruguay y no llegó a salir del banquillo durante la derrota por 1-0 ante Japón en Wembley. Antes del parón, la antigua estrella del Birmingham City solo había disputado 16 minutos contra el Atlético de Madrid, en su regreso tras una baja de 44 días.
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Arbeloa explica su enfoque
En declaraciones en la sala de prensa de Valdebebas antes del partido de La Liga del Madrid contra el Mallorca, Arbeloa admitió que, aunque las circunstancias eran poco habituales, respetaba la decisión de proteger al jugador. El entrenador hizo hincapié en que la prioridad sigue siendo que Bellingham recupere su mejor forma física tras su prolongada ausencia de los terrenos de juego.
Arbeloa declaró: «El caso de Jude era un poco inusual, porque jugó unos minutos contra el Atlético, pero Tuchel ha decidido no alinearlo ahora. No querían correr ningún riesgo. Jude es lo suficientemente inteligente como para haber completado unos buenos entrenamientos. Y está listo para ayudar mañana. Necesitamos que recupere su forma física para los partidos. Yo no tenía ningún plan, el entrenador inglés tenía el plan. Para mí, no es un problema que no juegue. Para mí, va a ser un jugador clave y necesita recuperar su mejor forma, y eso se consigue jugando. Lleva mucho tiempo fuera y vamos a tener que ir paso a paso».
Integración gradual en el primer equipo
Ante la apretada agenda de partidos que se avecina, la directiva del Madrid se muestra cautelosa a la hora de precipitar el regreso de su emblemático centrocampista al once inicial, con el fin de evitar posibles contratiempos en la recta final de la temporada. Arbeloa añadió: «Mi intención es alinear al mejor equipo para ganar el partido. Tenemos tres partidos muy exigentes en seis días; no hay margen para el error. Y mañana alinearé al mejor equipo posible. Aunque siempre lo digo, vamos a necesitar a todo el mundo, y eso está quedando claro».
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Calendario definitivo de los blancos
El Madrid se encuentra a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en La Liga, cuando solo quedan nueve jornadas por disputar, lo que hace que la reincorporación de Bellingham sea fundamental para la lucha por el título. Un calendario de abril implacable incluye el enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, además de los partidos de liga contra el Girona, el Deportivo de Alavés y el Real Betis. Ante otros enfrentamientos de alto riesgo, como el desplazamiento a Sevilla en mayo, Arbeloa debe gestionar el cansancio creciente de su plantilla para evitar perder terreno en la lucha por los títulos.