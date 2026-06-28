Inglaterra, primera de su grupo, sufrió en este torneo. Gran parte del mérito es de Bellingham, creativo e inspirador para los Tres Leones. Marcó el 3-2 ante Croacia y hoy volvió a liderar desde la delantera.

Marcó un gol y dio una asistencia en una actuación decisiva que permitió a Inglaterra evitar el lado «difícil» del cuadro y seguir su camino hacia la final del 19 de julio.

El equipo de Thomas Tuchel no se lo puso fácil. La primera parte fue un calco del fútbol aburrido que había marcado su 0-0 con Ghana: Inglaterra intentó, sin éxito, jugar por el centro ante Panamá. Cuando logró llevar el balón a las bandas, sus centros faltaron precisión.

«Como entrenador, sé lo que hace falta para ganar estos partidos. No es ningún problema que sean reñidos, que se presenten difíciles. Nos ayudará en el próximo partido», declaró Tuchel tras el encuentro.

Un córner lanzado por Bukayo Saka despertó a Inglaterra: Bellingham, con un esfuerzo sublime, estiró la pierna y voleó al ángulo inferior.

A partir de ahí, Inglaterra jugó con más libertad y Bellingham participó en el 2-0 cinco minutos después: se adelantó a Kane para recibir un pase de O’Reilly, regateó a su marcador y centró al área, donde Kane cabeceó a gol.

«Un impacto enorme [por parte de Bellingham y Kane]. Eso es lo que necesitamos, lo que queremos... por eso las expectativas son altas», dijo Tuchel sobre sus goleadores.

Tuchel, además, perdió por lesión a Jarell Quansah, lo que complica el lateral derecho para los dieciseisavos del miércoles ante la República Democrática del Congo en Atlanta.

Mientras Bellingham mantenga este nivel, puede ocultar las carencias. Pero si Inglaterra quiere ganar el Mundial, otros deberán asumir el protagonismo y llevar a los Tres Leones hasta el título.

En GOAL analizamos los ganadores y perdedores del partido en Nueva Jersey.