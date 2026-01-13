Getty
Jude Bellingham rompe el silencio sobre Xabi Alonso y desata polémica
Las estrellas del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso
Los jugadores del Real Madrid se tomaron su tiempo para publicar mensajes de despedida a Xabi Alonso, tras su salida de Los Blancos luego de la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España del domingo. El técnico deja el cargo a mitad de su primera temporada, con el equipo cuatro puntos por detrás del Barça en la clasificación de LaLiga.
Durante la etapa de Alonso en el club circularon reportes sobre posibles tensiones en el vestuario, que habrían involucrado a figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. No obstante, Mbappé fue uno de los primeros en reaccionar públicamente tras la marcha del entrenador, al publicar un mensaje en Instagram: “Ha sido poco tiempo, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por la confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. Te deseo lo mejor en el próximo capítulo”.
Otros compañeros como Rodrygo, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal también compartieron mensajes de despedida, mientras que las reacciones de Bellingham y Vinicius Jr. brillaron por su ausencia.
Lo que Bellingham dijo sobre Xabi Alonso
Bellingham finalmente publicó un breve mensaje de despedida para Alonso un día después de su salida. En Instagram escribió: “Gracias, míster. Fue un placer. Todo lo mejor para el futuro.”
Los aficionados llaman a Bellingham una 'serpiente'
La respuesta tardía de Bellingham ha suscitado críticas de algunos fanáticos, que no han quedado impresionados por sus palabras ni por el momento en que las pronunció.
@stilevenensnel escribió: "su equipo de relaciones públicas vio publicaciones sobre él siendo uno de los pocos que no dijo nada y decidió publicar."
@Mohamed06200171 añadió: "Bellingham debería ser el que se vaya, no Xabi."
@FCB_Drax añadió: "Jude finalmente salió del bolsillo de Pedri entonces."
@CashCurt1 publicó: "Vio que todos los fanáticos se estaban volcando contra él e hizo un comunicado de emergencia. Serpiente en la hierba."
Y @ZimRMFC escribió simplemente: "Serpiente Bellingham."
¿Qué sigue para el Real Madrid?
Álvaro Arbeloa ha asumido el cargo de entrenador del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, con la expectativa de enderezar el rumbo del equipo y pelear por títulos en la segunda mitad de la temporada. El técnico habló con los medios el martes y se mostró entusiasmado por el reto que tiene por delante.
“Tenemos toda la temporada por delante. Estamos en una gran posición en las tres competiciones y mañana peleamos por la primera. Estamos bien situados en LaLiga y en la Champions League. Mi principal preocupación es contar con todos los jugadores disponibles, trabajar duro con ellos y asegurarme de que entiendan lo que quiero”, señaló.
Arbeloa añadió que el protagonismo debe recaer en los futbolistas: “Al final se trata de ellos, de que puedan expresarse, disfrutar del juego y ser felices. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar, es un privilegio enorme. Mi único enfoque es la ambición y el deseo de ganar todos los títulos, porque eso es lo que este escudo exige”.
El debut de Arbeloa al frente del Real Madrid será este miércoles, cuando el equipo enfrente al Albacete en la Copa del Rey.
