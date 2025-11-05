Jude Bellingham responde a los abucheos de los aficionados del Liverpool a Trent Alexander-Arnold en Anfield

Los abucheos resonaron en Anfield cuando el exdefensor del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ingresó al campo en el minuto 82, reemplazando a Arda Guler, durante la derrota 1-0 del Real Madrid. Esta fue su primera aparición en Anfield desde su último partido con los Reds en la temporada 2024-25, frente al Crystal Palace.

Alexander-Arnold decidió no renovar su contrato con el Liverpool, aunque el Madrid pagó 10 millones de euros para liberarlo antes y permitirle jugar con Los Blancos en la Copa Mundial de Clubes. Antes del encuentro europeo del martes, el inglés fue tildado de “rata” por algunos aficionados, y su famoso mural en Liverpool fue vandalizado, reflejando el descontento de parte de la afición local.

