Jude Bellingham, Phil Foden y los ocho jugadores de Inglaterra con más en juego en los últimos partidos clasificatorios para el Mundial de los Tres Leones

Los Tres Leones tienen solo cuatro partidos más por jugar antes de que Tuchel anuncie su grupo provisional de viaje en mayo, por lo que hay un tiempo increíblemente limitado para impresionar al entrenador de cerca y personalmente. Después de los clasificatorios finales, Inglaterra jugará dos amistosos en marzo. Luego, es momento de decisión para su técnico alemán.

Su última convocatoria fue nuevamente difícil de predecir; existe la posibilidad de más debuts senior y llamados para Jude Bellingham y Phil Foden, mientras que otros nombres importantes como Trent Alexander-Arnold y Jack Grealish siguen siendo pasados por alto a medida que sus esperanzas de hacer el corte final se desvanecen.

Incluso para ciertos jugadores que han sido incluidos en el campamento de noviembre, la presión está presente, con Tuchel admitiendo que tiene "una mente establecida" en lo que respecta a aquellos que estarán en el avión en junio: "También estaré abierto porque sé que cualquier cosa puede pasar. Necesito asegurarme de que la puerta siempre esté abierta y ellos estén alerta y tengan una oportunidad de estar con nosotros."

Con eso en mente, aquí están los ocho jugadores ingleses más presionados para rendir en los clasificatorios finales para el Mundial de los Tres Leones...