Jude Bellingham, Phil Foden y los ocho jugadores de Inglaterra con más en juego en los últimos partidos clasificatorios para el Mundial de los Tres Leones

Habiendo asegurado ya sus boletos para Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano, Inglaterra concluirá una exitosa campaña de clasificación para la Copa del Mundo con partidos de trámite contra Serbia y Albania en los próximos días. Sin embargo, para ciertos miembros del equipo de Thomas Tuchel, los partidos estarán lejos de ser insignificantes, ya que todo está en juego mientras el tiempo corre.

Los Tres Leones tienen solo cuatro partidos más por jugar antes de que Tuchel anuncie su grupo provisional de viaje en mayo, por lo que hay un tiempo increíblemente limitado para impresionar al entrenador de cerca y personalmente. Después de los clasificatorios finales, Inglaterra jugará dos amistosos en marzo. Luego, es momento de decisión para su técnico alemán.

Su última convocatoria fue nuevamente difícil de predecir; existe la posibilidad de más debuts senior y llamados para Jude Bellingham y Phil Foden, mientras que otros nombres importantes como Trent Alexander-Arnold y Jack Grealish siguen siendo pasados por alto a medida que sus esperanzas de hacer el corte final se desvanecen.

Incluso para ciertos jugadores que han sido incluidos en el campamento de noviembre, la presión está presente, con Tuchel admitiendo que tiene "una mente establecida" en lo que respecta a aquellos que estarán en el avión en junio: "También estaré abierto porque sé que cualquier cosa puede pasar. Necesito asegurarme de que la puerta siempre esté abierta y ellos estén alerta y tengan una oportunidad de estar con nosotros."

Con eso en mente, aquí están los ocho jugadores ingleses más presionados para rendir en los clasificatorios finales para el Mundial de los Tres Leones...

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Jude Bellingham

    Bellingham fue hecho para sudar, pero está de vuelta para el campamento de noviembre después de recuperar su forma y estado físico en el Real Madrid. En verdad, omitirlo habría sido una decisión asombrosa después de que fue pasado por alto en octubre, poco después de su regreso de una cirugía de hombro, con Tuchel esta vez incapaz de señalar la necesidad de que recupere su ritmo a nivel de club y potencialmente generando un serio escrutinio sobre lo que ha estado sucediendo detrás de escena.

    Tal como está, el dinamismo del mediocampo ha sido convocado nuevamente, pero ciertamente sentirá que tiene un punto que demostrar en medio de interrogantes sobre si su temperamento ardiente en el campo realmente es en detrimento del equipo, y con Aston Villa's Morgan Rogers luchando por su lugar de titular en los partidos recientes. Cómo ese deseo de reclamar su lugar se manifiesta será altamente intrigante, ya que Bellingham se une a un equipo que de otro modo estaría asentado por primera vez desde que Tuchel se vio obligado a disculparse con él por revelar que su propia madre a veces encuentra las travesuras del mediocampista "repulsivas" en el verano.

    El entrenador ha hablado sobre aprovechar el "filo" que aporta el joven de 22 años: "No hay problema con él, no hay problema con el carácter. Jude simplemente tiene el filo, es algo muy bueno porque necesitas un cierto filo para alcanzar las alturas que él ha alcanzado y creo que todos necesitamos ayudarlo y alentarlo y crear un entorno en el que pueda vivir este filo hacia los oponentes y hacia los objetivos que estamos construyendo como equipo."

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Trevoh Chalobah

    Una convocatoria de última hora para los últimos partidos de clasificación de Inglaterra para el Mundial después de que Marc Guehi quedara incapacitado para caminar tras un fuerte golpe en el choque de la Conference League del Crystal Palace contra el AZ Alkmaar, Chalobah será muy consciente de que ya se enfrenta a una dura batalla para garantizar un lugar en el grupo de viaje de Inglaterra a Norteamérica, y mucho menos un lugar como titular.

    Tuchel le ha otorgado su debut a nivel senior tanto en el club como a nivel internacional, pero el jugador de 26 años no había sido incluido en una convocatoria de los Tres Leones desde la concentración de junio, cuando Chalobah recogió su única convocatoria hasta la fecha en una desastrosa derrota amistosa 3-1 contra Senegal en el City Ground del Nottingham Forest, un partido en el que no se cubrió de gloria ya que jugó de titular y disputó los 90 minutos completos.

    Chalobah, sin embargo, continúa siendo titular regularmente para el Chelsea esta temporada bajo las órdenes de Enzo Maresca, y aunque sus actuaciones han sido inconsistentes, querrá aprovechar esta segunda oportunidad que le ha brindado la lesión de Guehi. Con el jugador del Palace siendo posiblemente el único titular indiscutible en el Mundial, hay mucho margen para que otros centrales se afiancen. Esta bien podría ser la última oportunidad de Chalobah para hacerlo.

  • Phil Foden England 2024Getty

    Phil Foden

    A juzgar por las recientes decisiones de selección de Tuchel, Foden está claramente en su última oportunidad mientras la Copa del Mundo se vislumbra en el horizonte. Esta es la primera convocatoria del hombre del Manchester City desde que el entrenador comenzó a trabajar en serio en marzo, ya que fue pasado por alto en junio y octubre, además de una lesión que lo mantuvo fuera en septiembre.

    Aunque sería el primero en admitir que aún no ha vuelto a su mejor nivel, Foden parece haber superado los problemas físicos y mentales que le afectaron tanto la temporada pasada, revelando que está 'jugando con una sonrisa en su rostro' de nuevo y produciendo una actuación individual particularmente impresionante contra el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones recientemente. Sin embargo, su incapacidad para rendir con Inglaterra ha sido desde hace tiempo su talón de Aquiles, y la decisión del entrenador de omitirlo previamente sugiere que el jugador de 25 años está bajo una seria presión para demostrarse en los colores de su equipo nacional.

    Curiosamente, Tuchel ha insistido ahora en que no usará a Foden como extremo como lo hizo su predecesor Gareth Southgate, lo que significa que enfrenta una seria competencia de jugadores como Bellingham, Rogers, Eberechi Eze, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White para el puesto de mediocampista ofensivo.

    "No tiene sentido decir, por ejemplo, 'Phil... no hay espacio en tu mejor posición, ¿puedes jugar de extremo izquierdo para nosotros? ¿Puedes jugar de extremo derecho para nosotros?' Creo que eso no funciona", dijo el entrenador. "Para este campamento, Phil estará en la posición número 9-10 en el centro del campo. Porque tengo esta fantasía sobre él desde hace mucho tiempo. Creo que es lo que más le conviene".

  • FBL-FRIENDLY-ENG-WAL-TRAININGAFP

    Nico O'Reilly

    Nico O'Reilly ciertamente no se intimidará por el desafío de asegurar un lugar en el equipo de Tuchel, habiendo progresado sin problemas para convertirse en un titular habitual en el primer equipo del Man City con tan solo 20 años, nada menos que bajo el reverenciado Pep Guardiola. Sin embargo, eso no significa que no haya mucho en juego mientras busca efectivamente mantener a Myles Lewis-Skelly del Arsenal fuera del equipo.

    El lateral izquierdo, que nominalmente es un centrocampista, fue incluido en el equipo para los partidos contra Gales y Letonia en octubre pero no salió del banco. Esta vez, sin embargo, O'Reilly esperará tener una oportunidad sin nada en juego en los últimos clasificatorios contra Serbia y Albania, especialmente con Lewis-Skelly siendo descartado mientras el adolescente paga el precio por la falta de minutos a nivel de club.

    De hecho, la batalla para ser uno de los laterales izquierdos incluidos en el equipo del Mundial aparentemente se reducirá al tiempo de juego en el club, con Djed Spence del Tottenham luciendo probable para estar involucrado. O'Reilly es actualmente un titular habitual para el City y parece poco probable que eso cambie mientras mantiene fuera del equipo al recuperado Rayan Ait-Nouri, mientras que sus posibilidades se ven reforzadas porque el argelino pronto se marchará para la Copa Africana de Naciones.

  • Jarell Quansah England 2025Getty Images

    Jarell Quansah

    Como hemos mencionado, al menos un puesto de central está en juego en este momento ya que varios jugadores compiten por la posición junto a Guehi. Sin embargo, al igual que Chalobah, Quansah es alguien que siente que está en la periferia mientras el reloj avanza hacia la selección final de la escuadra de Tuchel.

    Graduado del equipo Sub-21 que triunfó en el Campeonato Europeo (nuevamente) en el verano, el exjugador del Liverpool aún no ha debutado en el equipo senior a pesar de haber estado involucrado en los campamentos de marzo, septiembre y octubre. Eso será una preocupación, ya que Guehi, John Stones, Dan Burn y Ezri Konsa han tenido minutos en ese tiempo.

    Quansah está teniendo mucho tiempo de juego en el Bayer Leverkusen, donde ha ayudado a los gigantes de la Bundesliga a hacer un sólido comienzo de temporada, pero es claro que necesita hacer más para merecer una oportunidad de Tuchel. Esperará que los enfrentamientos de noviembre sin importancia le den la plataforma para mostrar lo que puede hacer.

  • Alex Scott England 2025Getty

    Alex Scott

    Una convocatoria sorpresa, Alex Scott será muy consciente de que lo tiene difícil con pocas oportunidades para causar una impresión antes de que Tuchel nombre su equipo para el torneo en EE.UU., Canadá y México. Dicho esto, es posible que no tenga tanta presión y podría tener una oportunidad de hacerse un lugar en el mediocampo.

    El ascenso repentino de Elliot Anderson bajo el mando de Tuchel ciertamente debería servir de motivación para el hombre de Bournemouth, quien, al igual que su homólogo de Nottingham Forest, competirá por la posición No.6 o No.8 junto a Declan Rice, con Adam Wharton probablemente siendo la mayor amenaza para sus oportunidades. De hecho, hay una oportunidad al menos para formar parte del grupo de viaje, ya que jugadores como Kobbie Mainoo, Conor Gallagher y Curtis Jones todavía están siendo pasados por alto.

    Otro graduado del equipo sub-21, Scott se sentirá alentado por las palabras elogiosas del entrenador tras su convocatoria. "Tuvo una excelente Eurocopa", dijo Tuchel. "Hizo un trabajo excelente en el medio campo junto con Elliot Anderson, quien ahora es titular habitual para nosotros - fue muy impresionante. Luego dio otro paso y se convirtió en un titular muy regular para Bournemouth y están en el tercio superior de la liga. Están superando constantemente las expectativas y él es un titular para ellos. Aporta la intensidad y tiene sus minutos. Entonces, pensamos que quizás era el momento perfecto para recompensarlo y conocerlo y ver qué puede aportar a nuestro equipo."

  • England Men Training & Media ConferenceGetty Images Sport

    James Trafford

    Algunos creían que James Trafford sería el hombre que destronaría al veterano número 1 de Inglaterra, Jordan Pickford, cuando dejó Burnley este verano, pero un regreso al Man City ha demostrado ser poco aconsejable para el joven de 23 años. Tras un comienzo difícil de temporada como portero titular, fue rápidamente reemplazado por el recién llegado Gianluigi Donnarumma - considerado por muchos como el mejor del planeta - y no parece probable que recupere los guantes pronto.

    De hecho, Tuchel inicialmente había dejado fuera a Trafford de su equipo para los enfrentamientos contra Serbia y Albania por primera vez desde que asumió el cargo, pero una conmoción sufrida por Nick Pope, llamado de nuevo - a quien Newcastle había querido que reemplazara en la ventana de transferencias de verano - le ha dado al portero un respiro, al menos por ahora.

    Vale la pena recordar que, a pesar de estar involucrado en los campamentos del técnico alemán, el graduado de la academia del City aún no ha debutado con la selección mayor de los Tres Leones, con el entrenador dejando muy claro que sus jugadores deben ser titulares habituales a nivel de club para tener alguna posibilidad de entrar en sus planes. Entonces, Trafford podría tener que considerar su futuro en enero.

  • Denmark v England: Group C - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Adam Wharton

    Después de una protesta pública que fue particularmente fuerte en un cierto rincón del sur de Londres, Wharton finalmente está de vuelta en la convocatoria de Inglaterra por primera vez desde que fue incluído en el equipo para la Euro 2024, donde no llegó a jugar. De hecho, la única participación del centrocampista sigue siendo una intervención de 28 minutos contra Bosnia y Herzegovina en un partido de preparación para ese torneo, hace 17 meses. Se vio obligado a retirarse del grupo para el campamento de septiembre debido a una lesión.

    Finalmente, sin embargo, el joven de 21 años está de nuevo en escena, aunque él sabrá que tiene un arduo camino por delante. Wharton ha brillado para Crystal Palace, comenzando cada partido en el que ha estado disponible esta temporada en la Premier League, pero parece que Tuchel puede no considerarlo el ajuste táctico adecuado para su sistema después de ignorarlo en octubre, para sorpresa de muchos aficionados. Ahora se encuentra compitiendo con jugadores como Anderson y Scott.

    "Esperemos que no sufra ninguna lesión o enfermedad", dijo el entrenador de Inglaterra. "Todavía tienen dos partidos, así que esperamos que se mantenga en forma. El talento es obvio y estará junto a Elliot Anderson y Jordan Henderson en el mediocampo defensivo y con suerte tratará de impresionarnos. Creo que es lo correcto, es la convocatoria adecuada para recompensarlo. Ojalá la tercera sea la vencida para él."