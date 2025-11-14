+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Jude Bellingham parece un calentador de banquillo del Mundial con el obstinado Thomas Tuchel: Ganadores y perdedores mientras la estrella del Real Madrid tiene que esperar para ser titular, mientras que Nico O'Reilly y Ezri Konsa reclaman lugares en la victoria contra Serbia

Inglaterra venció a Serbia 2-0 el jueves en su primer partido de clasificación para la Copa del Mundo desde que aseguraron un lugar en las finales del torneo del próximo verano. El resultado significó muy poco para los Three Lions, cuyos jugadores ahora compiten entre sí por un puesto en el avión a Norteamérica como miembros de la escuadra de 26 jugadores de Thomas Tuchel.

Bukayo Saka abrió el marcador para Inglaterra con una volea soberbia después de que Serbia no lograra despejar un tiro libre, y aunque los anfitriones dominaron el balón durante todo el partido, sus visitantes amenazaron con golpearlos en contragolpes y escapadas para volver a entrar en un partido crucial dada su lucha por un lugar en los play-offs del Grupo K.

Con segundos restantes, Eberechi Eze realizó un excelente disparo al ángulo superior para asegurar la victoria de Inglaterra en su último partido competitivo en casa antes de que el Mundial comience en junio de 2026.

GOAL analiza los ganadores y perdedores desde Wembley...

    PERDEDORES: Jude Bellingham y Phil Foden

    Mientras Morgan Rogers esté comenzando los partidos como el No.10 de Inglaterra, tenemos que agrupar a estos dos juntos. Ese rol debería ser de ellos para perder, pero ahora les toca recuperarlo del fenómeno de Aston Villa.

    Cuando la alineación inicial de Tuchel se filtró unas horas antes del inicio el jueves, la noticia principal fue la ausencia de tanto Jude Bellingham como Phil Foden, con Rogers continuando en un mediocampo de tres junto a Declan Rice y Elliot Anderson. El entrenador de Inglaterra ya había afirmado que veía al dúo excluido como centrocampistas ofensivos más que como opciones por los costados, así que esto les envió una clara advertencia: demuestra al país por qué deberías estar jugando desde el primer minuto.

    Quizás las perspectivas de Bellingham se vean un poco más brillantes dado que cuando fue introducido desde el banquillo, fue él quien entró en la posición de No.10, mientras que Foden fue al frente en lugar de Harry Kane. Ambos participaron en el gol decisivo de Eze, con el hombre del Real Madrid avanzando con fuerza por el campo y alimentando a la estrella del Manchester City, quien a su vez transfirió el balón al favorito del Arsenal para que lo colocara de manera experta en la esquina superior.

    Cuando ITV le preguntó cómo pensaba que lo hizo como suplente impactante, Foden respondió: "Pensé que lo hice bien, creé algunas oportunidades, tuve mala suerte de no concretar algunas. En general creo que tengo que estar contento con el impacto que hice hoy." También admitió que aceptaría salir del banquillo si eso complaciera a Tuchel, pero llegará un punto en el que estos dos jugadores, uno que estuvo en el podio del Balón de Oro hace 12 meses, el otro el Jugador del Año de la PFA poco antes de eso, exigirán más. Un entrenador de Inglaterra solo puede frenar esa marea por tanto tiempo.

    GANADOR: Bukayo Saka

    Saka se convirtió el mes pasado en el jugador con más goles de Arsenal en el equipo masculino de Inglaterra cuando anotó en su goleada contra Gales. Sin embargo, el entrenador en jefe Tuchel no estaba tan impresionado con el récord.

    "¿Cuántos goles anotó para Inglaterra? ¿13? Uno-tres?" dijo el alemán con incredulidad. "Esto tiene que ser más. No es suficiente. Necesita seguir adelante. ¡Pensé que era al menos 30! Y entonces habría dicho 'bueno, no es suficiente' porque nunca, nunca estoy satisfecho."

    Para ser justos, esta era una postura que el propio Saka entendía. "Estoy 100 por ciento de acuerdo con él. Así que, sí, vamos por más," dijo el extremo del Arsenal a talkSPORT esta semana.

    "Creo que estar en el campo es suficiente. En la camiseta de Inglaterra, tienes jugadores de una calidad inmensa que pueden crear ocasiones, que pueden convertirlas. Así que simplemente estar en el campo para mí creo que es suficiente. Depende de mí, del entrenador, del cuerpo técnico, ellos crean el plan de juego perfecto para que seamos nosotros mismos, mostremos nuestras mejores cualidades y nos expresemos. Así que, sí, depende de mí."

    ¿Cómo respondió Saka en el campo? Rompiendo el empate con estilo, obviamente. Había un toque de espinilla en el disparo, pero no importa mientras acabe en el fondo de la red, y difícilmente habrías creído que el No.7 de Inglaterra lo había golpeado mal por el vuelo arremolinado del balón de todos modos.

    En verdad, solo tres posiciones de campo están aseguradas en el equipo de Tuchel. Kane al frente es una, Rice en el mediocampo es otra, y Saka por la derecha es la tercera.

    GANADOR: Eberechi Eze

    El aumento del escrutinio sobre Bellingham y Foden ha permitido a Eze ocuparse de sus propios asuntos y continuar como si su lugar nunca hubiera estado en duda. Aunque no siempre es titular para el club y el país, siempre se le considera una pieza importante del rompecabezas.

    De todos los cinco suplentes de Tuchel, Eze fue el que pareció fresco y listo para luchar por su papel, con Bellingham como un cercano segundo en ese sentido. El atacante del Arsenal ahora tiene tres goles para los Three Lions, solo uno menos que el total de Foden en 31 apariciones menos.

    La probada capacidad de Eze para cambiar los partidos desde el banco lo convierte en el 'finalizador' ideal para Tuchel, quien está cada vez más consciente de que solo hay once jugadores que puede elegir para comenzar cada partido. Tan humilde como siempre, Eze afirmó que todavía estaba en la competencia con sus otros compañeros de equipo y aún no ha asegurado su lugar en la Copa del Mundo, diciendo a ITV: "Hay mucho talento en el equipo. Puedes ver a los jugadores aquí y los tipos que no están aquí también. Es el tipo de competencia contra la que quieres estar y seguramente va a ayudar al equipo."

    PERDEDOR: Marcus Rashford

    Eze aprovechó al máximo su oportunidad para impresionar a Tuchel, pero el hombre al que reemplazó después de 65 minutos, Marcus Rashford, no lo hizo. Fue una verdadera lástima para el marginado del Manchester United, quien ha redescubierto su mejor versión en préstamo en Barcelona y, si acaso, ha añadido otra capa a su juego con su recién descubierto gusto por las asistencias.

    Rashford había superado durante mucho tiempo al diminuto lateral derecho serbio Ognjen Mimovic, aunque a menudo dejó que su marcador se saliera con la suya con faltas baratas y careció del producto final para hacer de esto una goleada unilateral.

    Este pudo haber sido un esfuerzo sin goles para Rashford, pero recibió algunas palabras de elogio de uno de sus críticos más duros. Roy Keane, en sus labores de analista para ITV, afirmó que el delantero del Barça debería seguir siendo considerado la primera opción de Inglaterra en esa posición por delante de Anthony Gordon, quien ha aparecido regularmente bajo Tuchel y solo se ha perdido esta concentración por lesión.

    Keane dijo: "Si comparas a los dos, Rashford y Gordon en su mejor versión, me inclino por Rashford. Todavía puede frustrarte, por supuesto, pero es una amenaza y cuando está en plena forma es un desafío. No querrías enfrentarte a él."

    La gracia salvadora de Rashford fue que se conectó bien con Rice y el debutante Nico O'Reilly en el flanco izquierdo, por lo que si Tuchel realmente está valorando las relaciones en el campo, esta no fue una noche completamente inútil para el extremo. Hablando de O'Reilly...

    GANADOR: Nico O'Reilly

    El nuevo internacional de Inglaterra disfrutó de una excelente noche representando a su país a este nivel por primera vez. Los mejores y más prometedores ataques de Serbia ocurrieron por el lado derecho de los Tres Leones, mientras que el graduado de la academia del Manchester City fue una parte útil en el juego de construcción de su equipo y participó en muchos movimientos por la izquierda.

    O'Reilly fue convocado al equipo de Tuchel para la concentración de octubre tras las bajas por lesiones, pero esta selección fue completamente por mérito propio. El joven de 20 años ha estado en una forma estupenda para los aspirantes al título de la Premier League de Pep Guardiola, y ahora tiene una buena oportunidad de llegar al Mundial el próximo verano.

    Tuchel limitó su elogio a lo esencial para O'Reilly: "Es una persona calmada y tímida. Es muy inteligente en el campo y se adaptó bien a lo que le pedimos. Bien hecho." El propio jugador no se inmutó por lo que se esperaba de él: "Esta noche fue un sueño hecho realidad, un honor ponerme esta camiseta, jugar en Wembley frente a mi familia y los aficionados, rodeado de jugadores de clase mundial. Fue una gran noche... Esperaba que los jugadores fueran de clase mundial, el entrenador sabe lo que quiere y cómo jugar. Me he adaptado bien y rápido al sistema. Lo estoy disfrutando."

    Probablemente fue algo bueno que el único defensor de Inglaterra que en ningún momento estaba persiguiendo una sombra fuera el novato que todavía no tiene edad legal para beber en el lugar donde se celebrará el Mundial el próximo verano, ¿verdad?

    PERDEDOR: Myles Lewis-Skelly

    Tuchel ya advirtió a Myles Lewis-Skelly el mes pasado que caería en el orden de preferencia de Inglaterra si no volvía a la alineación titular del Arsenal. Desde entonces, ha jugado solo tres minutos en la Premier League y fue descartado para el campamento de noviembre.

    La llegada y el florecimiento inmediato de O'Reilly seguramente solo harán que sea más difícil para Lewis-Skelly recuperar su lugar en el equipo de los Tres Leones. Sigue siendo uno de los mejores talentos jóvenes del país y, en todo caso, está siendo penalizado por jugar para los líderes de la Premier League, que ya cuentan con una increíble variedad de defensores. Sin embargo, ese no es el problema de Tuchel.

    Hablar de que Lewis-Skelly dejará el Arsenal es ridículo y ni siquiera habrá pasado por la mente del joven. Su carrera progresará en el club de su infancia, y si eso significa que se queda fuera de la Copa del Mundo, entonces que así sea. Estos son solo los altibajos para cualquier atleta cuando está en el calor de la competencia. Su momento llegará, ya sea en 2026 o más allá.

    GANADOR: Ezri Konsa

    Inglaterra realmente ya no tiene un John Terry o Rio Ferdinand. En esta nueva era de dominio en jugadas a balón parado, incluso un Harry Maguire en su mejor momento sería bienvenido. No hay un defensor central de clase mundial entre las opciones de Tuchel, sino un surtido de defensores que van de buenos a decentes.

    John Stones, finalmente en forma después de un 2025 infernal, parece ser un fijo en el once titular mientras se mantenga sano, con el otro puesto yendo a uno de Ezri Konsa o Marc Guehi. Con el defensor del Crystal Palace sufriendo una lesión en el pie en la víspera de este campamento, la estrella del Aston Villa ha tomado la iniciativa.

    Inglaterra necesitó la velocidad de Konsa para sofocar la amenaza de Serbia en el contraataque el jueves. Esa característica por sí sola debería hacer que el jugador de 28 años se sienta más cómodo con respecto a sus perspectivas en la Copa del Mundo; los defensores de los Tres Leones simplemente no son tan rápidos como hace un par de años.

    PERDEDOR: Serbia

    Al final, los mayores perdedores del partido del jueves son Serbia, que no solo fueron derrotados en la noche, sino que sus ya escasas esperanzas de llegar al Mundial se desvanecieron para siempre.

    Los visitantes llegaron a esta ronda de clasificatorias un punto por detrás de sus amargos rivales Albania, que ocupaban el puesto de repechaje y tenían prácticamente asegurados tres puntos fuera de casa contra los débiles Andorra. Serbia tenía que conseguir al menos un punto en Wembley para tener alguna posibilidad de clasificación.

    "Fue un partido difícil", dijo Tuchel. "Fue complicado porque ellos sabían todo sobre nosotros y nosotros no sabíamos nada sobre ellos. Repasando la lista de jugadores, están en clubes de primer nivel, juegan en ligas de élite. Tienen calidad individual, vinieron con nueva energía y lo convirtieron en una final para ellos."

    Por desgracia, a pesar de un esfuerzo enérgico en la segunda mitad, no lo lograron, y Albania - anfitriones de Inglaterra el domingo - están a salvo en los play-offs mientras buscan llegar al Mundial por primera vez en su historia.