'Tenemos que mantenernos unidos' - Jude Bellingham envía un mensaje tras el frustrante empate del Real Madrid con el Rayo Vallecano
Un mal día en la oficina para los jugadores del Real Madrid
Después de la frustrante derrota por 1-0 ante el Liverpool en la Champions League a principios de semana, el ataque del Real Madrid volvió a decepcionar, esta vez siendo contenido en un empate sin goles frente al Rayo Vallecano. Los visitantes generaron algunas ocasiones, incluyendo oportunidades desaprovechadas por Arda Güler y Raúl Asencio, pero en general su poderoso ataque fue vigilado de cerca y no logró concretar ninguna acción efectiva.
El empate en Vallecas, sumado a la victoria del Barcelona por 4-2 sobre el Celta de Vigo más tarde ese mismo día, donde Robert Lewandowski anotó un hat-trick, redujo la ventaja del Madrid en la cima de la tabla a apenas tres puntos frente a sus eternos rivales.
El mensaje candente de Bellingham tras un resultado frustrante
Tras el decepcionante desempeño en el campo, el internacional inglés Jude Bellingham publicó un mensaje en Instagram para motivar a sus compañeros: “Siempre es difícil en Vallecas, pero conseguimos un punto y seguimos adelante. Debemos mantenernos unidos y prepararnos para la exigente serie de partidos que se avecina tras el descanso. Hala Madrid.”
Bellingham está de vuelta en la selección de Inglaterra
Tras haberse perdido las convocatorias de Inglaterra en septiembre y octubre debido a lesiones, Jude Bellingham regresa al equipo de Thomas Tuchel junto a Phil Foden para los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Serbia y Albania.
Al anunciar la convocatoria, Tuchel destacó: “Estamos encantados de que estén de vuelta. Grandes nombres, grandes personalidades, enormes talentos. Ambos están en ritmo y en forma, contribuyendo con goles importantes para sus equipos. Fue una decisión obvia. Tendremos roles centrales para ellos y estamos muy contentos de verlos sonreír y en forma. Su contribución reciente a City y Real ha sido inmensa, juegan regularmente y son fundamentales para sus clubes.”
Bellingham cuenta con el apoyo de Xabi Alonso
A pesar de un bajón reciente en su rendimiento, Jude Bellingham sigue contando con la plena confianza de Xabi Alonso en el Real Madrid. Tras la derrota en Anfield, Alonso elogió al centrocampista inglés: “Ha tenido tres partidos muy buenos. Sabíamos antes del último parón que necesitaba tiempo y minutos para arrancar, y ha rendido mejor de lo que esperábamos. Jude se trata de sentir, comunicar y conectar, y por eso ha tenido actuaciones destacadas.”
Bellingham, por su parte, está decidido a conquistar trofeos con el Madrid después de una temporada 2024-25 decepcionante. En palabras para CBS Sports: “No considero que el año pasado fuera un desastre: 15 goles y 14 asistencias. Pero sé que la sensación general fue peor. Formé parte de cómo no jugamos tan bien, y aunque hubo buenos momentos, no fue al nivel que quiero. Ahora, con la recuperación de mi hombro y un nuevo entrenador como Xabi Alonso, tenemos un estilo y forma de jugar que hay que aprender y adoptar.”
