Jude Bellingham habla sobre el nombramiento de José Mourinho como entrenador del Real Madrid y los primeros fichajes de verano

Tras el 0-0 de Inglaterra ante Ghana en el Mundial 2026, Bellingham habló de su futuro en el Bernabéu. El centrocampista elogió el regreso de Mourinho a la capital, un fichaje que ha sorprendido al fútbol. Sobre trabajar con el legendario técnico, Bellingham fue claro:

«Mourinho es un entrenador de primerísimo nivel. Estoy muy contento», declaró el jugador de 22 años tras el partido. Su respaldo llega cuando, según la prensa, Mourinho habría obtenido un control inusual sobre el mercado de fichajes.