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¡Jude Bellingham es el mejor de todos los tiempos! Gary Lineker afirma que el héroe del Mundial 2026 podría ser «el mejor futbolista de la historia de Inglaterra»
Bellingham lidera la ofensiva de Inglaterra
Estos elogios llegan tras otra actuación magistral del centrocampista del Real Madrid, que ahora comparte el liderato de la clasificación de goleadores de Inglaterra para el Mundial de 2026 junto a Harry Kane, con seis goles.
Su impacto ha sido clave en la alta presión de las eliminatorias. Tras su doblete en la victoria 3-2 ante México en octavos, repitió con dos goles en el 2-1 contra Noruega, algo que no se veía desde hacía décadas. Su capacidad para decidir partidos clave hace preguntarse hasta dónde puede llegar.
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A la altura de Maradona y batiendo récords
Bellingham es el primer jugador desde Diego Maradona en 1986 que marca dos goles en partidos consecutivos de la fase eliminatoria de un mismo Mundial. Con seis tantos en esta edición, se une al selecto grupo de ingleses —Lineker en 1986 y Kane en 2018 y 2026— que han anotado al menos cinco goles en un torneo.
Nueve de sus doce goles internacionales han llegado en grandes torneos, lo que destaca su capacidad para brillar en los momentos clave. En el programa «The Rest is Football» de Netflix, el exdelantero inglés Lineker fue contundente: «Me atrevo a decir que podría convertirse en el mejor futbolista de la historia de Inglaterra. Y eso es mucho».
Incorporación al cuadro de Charlton y Kane
Lineker admitió que Inglaterra ha tenido grandes talentos, pero destacó que Bellingham combina liderazgo y habilidad técnica. Desde su debut contra Irlanda en 2020, el centrocampista ha jugado 54 partidos con los Tres Leones, ha marcado 12 goles y ha ayudado a Inglaterra a llegar a las finales de la Eurocopa 2020 y 2024. Lineker situó al madridista al nivel de Bobby Charlton, héroe de 1966, y del actual capitán, Kane, al hablar de las leyendas del fútbol inglés.
«Hemos tenido jugadores realmente magníficos. Algunos no han destacado con la selección, otros sí», explicó Lineker. «Si nos remontamos a figuras como Bobby Charlton, obviamente, diría que él tendría que estar entre los mejores. Se podría incluir a Harry Kane en ese grupo y hay otros jugadores también, pero creo que, a su edad, hacer lo que él está haciendo, tomar las riendas de Inglaterra y llevarla a la victoria, eso es ser una superestrella».
- AFP
La mirada puesta en el enfrentamiento de semifinales
Las hazañas de Bellingham ante Noruega han llevado a Inglaterra a una apasionante semifinal contra Argentina y le dan al centrocampista la oportunidad de ampliar su leyenda. Formado en la cantera del Birmingham City, el jugador quiere aprovechar su gran momento de forma para llevar a su país a su primera final del Mundial desde 1966.
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