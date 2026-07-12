¡Jude Bellingham es el mejor de todos los tiempos! Gary Lineker afirma que el héroe del Mundial 2026 podría ser «el mejor futbolista de la historia de Inglaterra»

Lineker admitió que Inglaterra ha tenido grandes talentos, pero destacó que Bellingham combina liderazgo y habilidad técnica. Desde su debut contra Irlanda en 2020, el centrocampista ha jugado 54 partidos con los Tres Leones, ha marcado 12 goles y ha ayudado a Inglaterra a llegar a las finales de la Eurocopa 2020 y 2024. Lineker situó al madridista al nivel de Bobby Charlton, héroe de 1966, y del actual capitán, Kane, al hablar de las leyendas del fútbol inglés.

«Hemos tenido jugadores realmente magníficos. Algunos no han destacado con la selección, otros sí», explicó Lineker. «Si nos remontamos a figuras como Bobby Charlton, obviamente, diría que él tendría que estar entre los mejores. Se podría incluir a Harry Kane en ese grupo y hay otros jugadores también, pero creo que, a su edad, hacer lo que él está haciendo, tomar las riendas de Inglaterra y llevarla a la victoria, eso es ser una superestrella».