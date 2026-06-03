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¿Jude Bellingham en el Liverpool? La leyenda de los Reds, Robbie Fowler, explica cuándo podría fichar en la Premier League y en qué debe mejorar la estrella inglesa
De Birmingham a Madrid: la trayectoria profesional de Bellingham
Bellingham, canterano del Birmingham, salió de su zona de confort al debutar con 16 años en el primer equipo. En verano de 2020 fichó por el Borussia Dortmund por un traspaso millonario.
Allí despegó su potencial, lo que llevó a su fichaje por el Real Madrid en 2023 por 103 millones de euros (89 millones de libras/120 millones de dólares). El elegante creador de juego no ha desentonado entre los «Galácticos» y ya figura entre los candidatos al Balón de Oro.
Las lesiones han limitado su progreso en las dos últimas temporadas, alejándolo de los grandes títulos, y en ocasiones se ha dudado de su intocabilidad en la selección inglesa, donde jugadores como Morgan Rogers le presionan en la posición de ‘10’.
Su objetivo es callar a los escépticos, como siempre ha hecho, y un regreso a Inglaterra en próximas ventanas de fichajes podría ayudarle. Varios clubes de la Premier League sueñan con fichar a un campeón de la Champions.
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Fichajes de la Premier League: ¿Podría Bellingham fichar por el Liverpool?
Al preguntarle si Bellingham acabará en la máxima categoría del fútbol inglés y si podría ser en Anfield, el exjugador del Liverpool Fowler —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— dijo: «Quiero ver a buenos jugadores en Anfield, así que me encantaría verlo allí.
La Premier es vista como la mejor liga, pero ahora está en uno de los mejores clubes, el Real Madrid, así que dudo que quiera volver.
«No digo que no pueda ocurrir dentro de tres o cuatro años, pero hoy en día, con cómo se firman los contratos, no sorprendería. Si no sigue en el Madrid o en otro grande de España, la Premier sería su destino. Como hincha del Liverpool, claro, quiero ver a los mejores, y él lo es».
Bellingham señaló un aspecto de su juego que puede mejorar.
Por ahora, los fichajes nacionales quedan en segundo plano para Bellingham, quien se centra en el Mundial. Inglaterra aspira a ganar en Estados Unidos este verano y acabar con 60 años de espera.
Queda por ver qué papel desempeñará Bellingham, pues Thomas Tuchel aún debe definir la convocatoria. Al preguntarle qué le gustaría ver en un mediocampista polivalente, Fowler, exinternacional inglés con 26 partidos, añadió: «Cuando lo miro, veo a un jugador con un talento increíble. Claro que tiene talento, por su posición y por el tipo de jugador que es.
Es un jugador excepcional desde sus inicios en Birmingham, brilló en Dortmund y ahora lidera el Madrid. Siempre destaca por su aportación ofensiva.
Para mí, desde fuera, le falta consistencia. A veces se le pide subir al ataque y también volver más rápido, y ahí debe mejorar.
Jude a menudo avanza muy rápido y tarda en regresar, y eso afecta su juego. Su calidad es clara, pero ganar en consistencia y disciplina defensiva lo haría aún mejor».
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Bellingham quiere ayudar a Inglaterra a ganar el Mundial.
Bellingham, a solo cuatro partidos de las 50 convocatorias con Inglaterra, se centra en la selección, pues su contrato con el Real Madrid vence en 2029.
Ya ha logrado mucho allí, lo que podría llevarle a plantearse fichar por la Premier League si llegan ofertas tentadoras. Si opta por ese camino, querrá hacerlo tras ganar el Mundial.