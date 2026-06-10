En el podcast «Stick to Football» de The Overlap, Carragher afirmó el miércoles que Rogers está por delante de Bellingham en la lucha por el puesto de número 10. El exdefensa advierte que dejar fuera al jugador del Real Madrid podría generar un gran revuelo mediático.

Sobre la posible fricción, Carragher añadió: «No creo que Jude Bellingham sea titular en el primer partido; me sorprendería. No ha tenido una gran temporada por las lesiones, así que será interesante ver cómo evoluciona el torneo. La relación entre Tuchel y Bellingham, ya sea jugando o no, acaparará la atención de los medios todo el verano».