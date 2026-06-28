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Jude Bellingham, el único jugador de Inglaterra «en buena forma», mientras Gary Neville exige «más» a unos «decepcionados» Tres Leones
Bellingham destaca en una victoria poco brillante
Inglaterra se clasificó el sábado al vencer 2-0 a Panamá, aunque su juego no convenció. Los goles de Bellingham y Kane la dejaron primera del Grupo L. El miércoles enfrentará a la República Democrática del Congo en Atlanta.
Neville destacó a Bellingham como el único punto positivo de un equipo descoordinado. En ITV afirmó: «Sin duda, Bellingham es el mejor jugador de Inglaterra. Es el único que parece en forma y con energía. Está fino, es dinámico y ha jugado al nivel esperado. Este grupo ha marcado la pauta al llegar a finales y semifinales en los últimos años».
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Neville exige una mejora táctica
La defensa ha sido criticada, sobre todo tras la ausencia de Declan Rice en el último partido de la fase de grupos. Neville destacó que Panamá superó con facilidad la zaga inglesa y advirtió que selecciones más fuertes no serán indulgentes en las próximas rondas.
«En la entrevista, Thomas Tuchel dijo: “Daremos un paso adelante en los partidos más importantes”; y tendrán que hacerlo», añadió Neville. «No creo que, al analizar el partido con su cuerpo técnico, piense que ahora todo es perfecto. En los próximos cuatro días debemos recuperar a Declan Rice, solidificar la defensa de cuatro y mejorar, porque Panamá nos superó con facilidad; carecían de calidad para castigarnos, pero en rondas siguientes no tendremos esa suerte».
Las altas expectativas conducen a la decepción
Neville también sugirió que el éxito de los torneos anteriores ha creado un listón muy alto que la actual generación está teniendo dificultades para superar de forma constante, lo que ha generado una sensación de insatisfacción a pesar de que los Tres Leones hayan logrado su objetivo principal de ganar el grupo.
«He estado con Inglaterra y a veces no pasamos de la fase de grupos; otras quedamos segundos y luego sufrimos hasta los cuartos», recordó Neville. «Quizá sea la vez que más decepcionados nos hemos sentido tras quedar primeros. Estos jugadores han puesto el listón muy alto en los últimos torneos y queremos más de ellos: más de Bellingham, de Rogers y de Rashford; lo necesitamos ya».
- AFP
Ian Wright defiende la arrogancia de Bellingham
Mientras Neville hablaba del equilibrio del equipo, Ian Wright defendió a Bellingham de las críticas por su actitud. Algunos ven su gran confianza como arrogancia, pero la leyenda del Arsenal insiste en que esa seguridad es lo que hace especial al jugador de 22 años para su país.
«No lo entiendo, siempre le he apoyado a él y a lo que ha hecho, y eso se basa en lo que le he visto hacer», afirmó Wright. «Su gran confianza se interpreta como arrogancia, pero cuando lo ves jugar, sea contra Nueva Zelanda o Costa Rica, siempre es el mismo: va a por todas, da lo mejor de sí, carga con el equipo y lo disfruta».