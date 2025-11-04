Jude Bellingham eclipsa a Lionel Messi y Kylian Mbappé y hace historia en la Champions League ante el Liverpool

Desde que se trasladó del Borussia Dortmund al Real Madrid en el verano de 2023, Jude Bellingham ha estado a la altura de las enormes expectativas e incluso podría haberlas superado. Su llegada se hizo notar con goles en sus primeros cuatro partidos de la Champions League con los blancos, consolidándose como el corazón de un equipo que terminaría conquistando la Champions bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Esa racha inicial lo convirtió en apenas el cuarto jugador del Real Madrid en el siglo XXI en anotar en sus debuts tanto en LaLiga como en la Champions, uniéndose a figuras como Cristiano Ronaldo, Isco y Marco Asensio.

Pero los récords de Bellingham no se detienen ahí. Según datos de Opta, es el cuarto capitán más joven en la historia de la Champions, tras liderar al Dortmund contra el Sevilla en 2022 con solo 19 años y 98 días. Solo Rúben Neves, Arthur Vermeeren y Matthijs de Ligt habían capitaneado a sus equipos a una edad más temprana.

Además, su gol decisivo en el minuto 90 contra Union Berlin en septiembre de 2023 lo convirtió en el jugador más joven en marcar un gol de último minuto para el Real Madrid en la Champions, y también en el inglés más joven en lograrlo en la historia de la competencia.