Tras la victoria 1-0 de Inglaterra en el Raymond James Stadium, Bellingham acaparó la atención en el vestuario para rendir homenaje al último debutante. La estrella del Real Madrid, recién recuperado de una lesión, entregó a Ngumoha su gorra de la selección y elogió su potencial.

Bellingham le dijo: «Enhorabuena por tu increíble debut. Todos lo disfrutamos y te espera un gran futuro en tu club y, ojalá, con nosotros. Es un placer darte esta gorra, porque sé que vendrán muchas más. ¡Felicidades!». Visiblemente emocionado, Ngumoha respondió brevemente: «Gracias a todos. Estoy feliz. ¡No tengo palabras! Solo quiero dar las gracias. ¡Seguimos adelante!».



