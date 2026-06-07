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Jude Bellingham deja «sin palabras» al joven prodigio del Liverpool Rio Ngumoha tras su debut soñado con la selección absoluta de Inglaterra, lo que le ha valido elogios de una estrella del Real Madrid
Bellingham augura un «futuro prometedor» para Ngumoha
Tras la victoria 1-0 de Inglaterra en el Raymond James Stadium, Bellingham acaparó la atención en el vestuario para rendir homenaje al último debutante. La estrella del Real Madrid, recién recuperado de una lesión, entregó a Ngumoha su gorra de la selección y elogió su potencial.
Bellingham le dijo: «Enhorabuena por tu increíble debut. Todos lo disfrutamos y te espera un gran futuro en tu club y, ojalá, con nosotros. Es un placer darte esta gorra, porque sé que vendrán muchas más. ¡Felicidades!». Visiblemente emocionado, Ngumoha respondió brevemente: «Gracias a todos. Estoy feliz. ¡No tengo palabras! Solo quiero dar las gracias. ¡Seguimos adelante!».
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Tuchel se muestra crítico a pesar de los hitos de los jóvenes
Aunque Ngumoha logró un hito personal, Thomas Tuchel criticó el juego colectivo. El técnico alemán, que prepara el Mundial 2026 en Norteamérica, criticó la falta de disciplina táctica en la primera parte y calificó el juego como un fútbol «de estilo libre» alejado de sus instrucciones. A pesar de la victoria, exigió más estructura de cara al debut contra Croacia.
En la selección absoluta le acompañaron otros jóvenes prometedores como Alex Scott, Josh King y Ethan Nwaneri. El extremo del Liverpool se ganó la convocatoria tras disputar 29 partidos con los Reds, aunque finalmente no entró en la lista definitiva de 26 jugadores para el torneo. Aun así, el veterano portero Jordan Pickford quedó impresionado y declaró: «Demostró calidad, nada le desconcertó. Ha tenido una temporada realmente buena en el Liverpool y el entrenador le dio la oportunidad de debutar y él demostró lo bueno que es».
El Bayern de Múnich pone sus ojos en la joya de Anfield
El rápido ascenso de Ngumoha ha llamado la atención fuera de Melwood y St George's Park. El Bayern de Múnich, dirigido por Vincent Kompany, prepara una oferta sorpresa para fichar al extremo del Liverpool. El club alemán lo ve como prioridad para reforzar la banda izquierda y rejuvenecer su ataque. Liverpool, no obstante, peleará por retener al excanterano del Chelsea. Los Reds, bajo la dirección del nuevo técnico Andoni Iraola, lo consideran clave tras la salida de Mohamed Salah.
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Adaptarse al calor de Florida
El amistoso en Tampa fue clave para que la selección se adaptara al calor y al sol de Florida, según Tuchel. El técnico destacó el esfuerzo físico y afirmó que estas dificultades son necesarias para afrontar el Mundial. Ahora Inglaterra se centra en su último test, ante Costa Rica en Orlando.
«Tuvimos un entrenamiento bajo el sol y ahora este partido se ha sentido muy, muy extraño», admitió Tuchel. «Pero es bueno que nos expongamos a ello, porque para eso estamos aquí. Lo queríamos así y debemos acostumbrarnos porque, tarde o temprano, nos tocará». Para Ngumoha, entrenar y debutar bajo este calor ha sido clave en su crecimiento, mientras lucha por un puesto fijo en la selección absoluta de cara al próximo gran torneo.