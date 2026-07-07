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Jude Bellingham, Declan Rice y otros cinco jugadores de Inglaterra con amarilla podrían perderse la semifinal del Mundial si ven otra ante Noruega
Bellingham y Rice, bajo presión
Bellingham y Rice, estrellas de Inglaterra, deben comportarse a la perfección ante Noruega el sábado. Los Tres Leones avanzaron a cuartos tras ganar 3-2 a México en el Azteca, pero las consecuencias del partido los exponen a nuevas sanciones.
Tras la ampliación del Mundial 2026 a 48 equipos, la FIFA borra las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y de los cuartos de final, pero quien las acumule en rondas previas aún puede perderse las semifinales.
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Tres estrellas de los «Three Lions» en la cuerda floja disciplinaria
Rice podrá jugar contra Noruega pese a ver su segunda amarilla del torneo en el primer minuto ante México, ya que la primera, en el 0-0 con Ghana, se borró al acabar la fase de grupos. Si es amonestado el sábado, cumplirá un partido de sanción en la siguiente ronda.
Lo mismo ocurre con Bellingham: si ve una amarilla en Miami, se perderá el siguiente encuentro. Los defensas del Manchester City Marc Guehi y Nico O’Reilly están en la misma situación, lo que complica aún más los planes de Tuchel para el once.
Henderson y Quansah, fuera de juego
La situación disciplinaria empeora con la ausencia confirmada de Jarell Quansah. El defensa fue expulsado ante México y se perderá el partido contra Noruega.
Además, Inglaterra pierde al experimentado Jordan Henderson, amonestado en la banda contra México. Además, el centrocampista del Brentford se pierde los cuartos de final por una grave lesión en la muñeca sufrida durante las celebraciones tras vencer a México. Henderson permanece en Ciudad de México con el equipo médico y no viajó a la concentración de Kansas City, lo que deja a Inglaterra con pocos recursos en el centro del campo.
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Tuchel exige coherencia a los árbitros
El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, criticó el arbitraje y la falta de claridad en las apelaciones tras la extraña exoneración de Folarin Balogun, de la selección estadounidense. Sobre la tarjeta amarilla a Rice en el minuto uno contra México, afirmó: «Solo queremos coherencia. ¿Recuperamos esa amarilla? ¿Y Francia recupera la de Michael Olise contra Paraguay?» Creo que no es amarilla. ¿Se la quitan? ¿Y a Francia le quitan la amarilla a [Michael] Olise [contra Paraguay], que tampoco lo era?»
Sus palabras reflejan la tensión en la concentración, donde cinco jugadores están a una amarilla de la suspensión. Inglaterra busca el equilibrio entre intensidad y precaución para no perder a sus estrellas en la fase decisiva.
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