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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Jude Bellingham debería ser el rostro de Inglaterra en el Mundial, pero la estrella del Real Madrid podría quedarse en el banquillo con Thomas Tuchel

Analysis
Inglaterra
J. Bellingham
World Cup
M. Rogers
T. Tuchel
FEATURES
Inglaterra vs Nueva Zelanda

«¡¿Quién si no?!». Así celebró Jude Bellingham su chilena en el 95’, con la que Inglaterra empató ante Eslovaquia en los octavos de la Euro 2024. Los Tres Leones habían jugado mal, pero el gol del mediocampista les mantuvo vivos, tal como ha sucedido toda la temporada con el Real Madrid.

Ese gol sigue siendo el momento cumbre de la carrera de Bellingham, al menos en cuanto a su capacidad para responder a las expectativas.

Hasta entonces su ascenso había sido meteórico: con 19 años brilló en el Mundial 2022 y llevó al Borussia Dortmund a la lucha por la Bundesliga, que se escapó cuando se lesionó. hasta brillar en su debut en el Bernabéu con dos goles agónicos en sus primeros Clásicos de Liga, actuación digna del Balón de Oro.

Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a alcanzar ese nivel. Las lesiones, especialmente un problema de hombro que requirió cirugía el pasado verano, le han frenado. Además, el bache del Madrid ha afectado a toda la plantilla.

Con Inglaterra tampoco ha convencido a Thomas Tuchel, aunque llegará al Mundial de 2026 como abanderado y ya protagoniza un anuncio de adidas junto a Timothée Chalamet.

Por eso, existe la posibilidad real de que no sea titular en el debut de Inglaterra ante Croacia el miércoles 17 de junio.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    Un talento innegable

    El talento de Bellingham lo sitúa entre los mejores del torneo. Desde su paso por la cantera del Birmingham City se le auguraba un gran futuro, y en el Dortmund, aún adolescente, demostró su nivel de élite.

    Después, el Real Madrid y el Liverpool se disputaron su fichaje. Finalmente, los blancos ganaron la partida: el icono madridista Zinedine Zidane cerró el acuerdo al invitar a Bellingham a ver con él en París la final de la Liga de Campeones de 2022, que el Madrid ganó 1-0 al Liverpool.

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    Energía Galáctica

    Bellingham aprovechó la energía «galáctica» y cubrió el vacío dejado por Karim Benzema, tras la decisión del Madrid de no fichar a un reemplazo del Balón de Oro.

    Marcó 10 goles en sus primeras 10 actuaciones, igualando el récord de Cristiano Ronaldo en 2009. Sus dos tantos en la victoria 2-1 sobre el Barcelona lo convirtieron en el primer madridista que marca en su debut en Liga, Champions y Clásico.

    Aunque su ritmo goleador bajó en la segunda parte de la temporada, Bellingham fue justo ganador del premio a Mejor Jugador de La Liga. Con sus 23 goles y 13 asistencias, el Madrid conquistó el doblete. El cielo parecía el límite.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Entrega

    Las lesiones de Bellingham y la llegada de Kylian Mbappé han mermado su impacto en los momentos clave. La temporada pasada marcó solo nueve goles y dio seis asistencias.

    La dirección del Real Madrid no le ha hecho ningún favor —ni a él ni a nadie— cambiando de entrenador una y otra vez para sacar lo mejor de Mbappé y Vinicius Jr., y dejando que se desmoronara la estructura que existía en la primera temporada de Bellingham.

    Hoy es más un centrocampista de apoyo que una amenaza ofensiva, y esa falta de confianza se nota también con Inglaterra: no marca desde el 10 de octubre de 2024, en nueve partidos.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Feroz competencia

    Desde que Tuchel asumió la selección inglesa, la competencia por un puesto está abierta. Mientras Bellingham se perdía las concentraciones por lesión, Morgan Rogers aprovechó su oportunidad.

    El centrocampista ofensivo del Aston Villa ha llevado su gran momento al equipo nacional y ha demostrado ser una presencia creativa valiosa mientras Tuchel experimentaba en la fase de clasificación. Aunque no ha marcado mucho, Rogers es un auténtico ‘10’ y Tuchel considera que se ha ganado su oportunidad.

    «En vez de buscarle una posición a los mejores jugadores solo para que estén en el campo, quizá sea mejor colocarlos en su mejor posición y generar competencia. Por ahora, la competencia es entre ellos dos», dijo el alemán en noviembre sobre la pugna entre Rogers y Bellingham por ser titular detrás de Harry Kane.

    Rogers se ha ganado ese puesto con sus actuaciones en Villa y en Inglaterra, así que Bellingham deberá convencer a Tuchel de que puede aportar más para ganar la titularidad.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    «Repulsivo»

    Las críticas sobre la actitud de Bellingham no han ayudado. A veces su arrogancia se desborda, como en la derrota 3-1 ante Senegal en junio, cuando protestó airadamente una decisión del VAR en contra de Inglaterra.

    Tras ese amistoso en el City Ground, Tuchel habló con TalkSport y defendió que esas emociones pueden ser positivas.

    «Su intensidad es positiva y necesaria para alcanzar grandes logros, pero debe dirigirse hacia el rival y el objetivo, no hacia los compañeros ni los árbitros», afirmó.

    Entonces Tuchel hizo el comentario más polémico de su etapa al citar la opinión de su madre sobre la estrella inglesa.

    «Puede despertar sentimientos encontrados. Lo veo en mis padres: a veces no ven al chico amable y educado que yo conozco. Si sonríe, conquista; pero a veces muestra rabia y fuego de forma que puede resultar repulsiva. Por ejemplo, en el caso de mi madre, cuando se sienta delante del televisor, lo veo, pero en general estamos muy contentos de tenerlo, es un chico especial».

    Bellingham no regresó a la selección inglesa hasta noviembre, tras recuperarse de una operación, y su relación con Tuchel quedó bajo la lupa.

    Se quedó en el banquillo en el primer partido de esa fase, contra Serbia, pero volvió a la alineación titular contra Albania tres días después. Pareció enfadarse cuando fue sustituido a seis minutos del final del último partido de clasificación de Inglaterra.

    «Esa es la decisión, y tiene que aceptarla», afirmó Tuchel sobre el incidente. «Su amigo espera en la banda, así que hay que aceptarlo, respetarlo y seguir adelante».

    El exdelantero inglés Ian Wright lo defendió y sugirió que parte de la crítica hacia el centrocampista proviene de un lugar más siniestro.

    «No creo que estén preparados para una superestrella negra que se mueve como Jude. No pueden tocarlo», afirmó Wright sobre ciertos sectores de la prensa y la afición inglesas. «Sale al campo, rinde, hace lo que tiene que hacer. Es demasiado presuntuoso para esta gente.

    Todos adoran a N'Golo Kanté: un hombre negro humilde que se dedica a lo suyo. Alguien como Jude asusta por su talento y la inspiración que transmite. Si eres franco, negro, juegas a ese nivel y no te importa nada, das miedo. Hablar de esto cansa».

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Un dilema en Dallas

    A pesar de todo, cuando Bellingham rinde al máximo, Inglaterra mejora. Pero esas actuaciones han sido escasas últimamente.

    Así pues, Tuchel se enfrenta a un dilema de cara al primer partido en Dallas: ¿alinear a uno de los centrocampistas con más talento del mundo, que podría dejarse llevar por sus emociones, o elegir a Rogers, más en forma pero con menos experiencia en torneos?

    Tuchel ha intentado motivarlo, pero los rumores y sus propios comentarios torpes han eclipsado cualquier análisis serio sobre su nivel. Llevará el dorsal 10 este verano, pero no hay garantía de que sea titular contra Croacia.

    Sea cual sea la elección de Tuchel, Bellingham será noticia en este Mundial: por sus actuaciones decisivas o por sus arrebatos de mal genio. Esa moneda podría marcar el destino de Inglaterra.

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