Getty Images Sport
Traducido por
Jude Bellingham debe canalizar su ira tras el Mundial para brillar en el Real Madrid y liderar junto a Kylian Mbappé bajo José Mourinho
Petit quiere que el entusiasmo de Bellingham por el Mundial siga vivo
El rendimiento de Bellingham en el Mundial confirmó la valoración de Petit: el centrocampista acabó como el máximo goleador de su posición, con siete tantos, marca nunca alcanzada por un mediocentro en una sola Copa del Mundo. En total suma ocho goles en dos ediciones, solo por detrás de Harry Kane (14) y Gary Lineker (10) entre los ingleses de la historia del torneo.
En declaraciones al Sr. Gamble, Petit, leyenda de Francia y de la Premier League, elogió la intensidad que Bellingham mostró en todo el Mundial y destacó que el escrutinio previo le motivó aún más. «Así es como quiero ver a Bellingham en el campo, con esta garra y esta ambición. Jugó como un león; demostró un gran liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego», afirmó Petit. «Creo que la presión era enorme. Hace unos meses algunos dudaban de su presencia en el Mundial, así que tenía algo que demostrar».
Petit cree que esa versión es justo lo que los hinchas del Real Madrid quieren ver y que Mourinho se lo exigirá. «Si fuera madridista, diría: “Oye, Bellingham, oye, Mbappé, así queremos que juguéis”. Tienen enormes expectativas para la próxima temporada. Mourinho, por su forma de relacionarse con los jugadores, probablemente mantendrá una conversación privada con Bellingham y Mbappé para decirles: “Chicos, escuchad, esto es lo que espero de vosotros. Salid al campo y sed nuestros líderes”».
- Getty Images Sport
El Mundial de Mbappé despierta grandes expectativas en el Bernabéu
Petit elogió el torneo de Mbappé y afirmó que el capitán francés ha recuperado la humildad de sus inicios. «Kylian Mbappé ha cambiado. Ha sido un líder en el campo, excelente en todo, incluso en su comunicación. Hemos visto al mismo Mbappé que cuando empezó: muy humilde, cercano a sus compañeros y al entrenador», dijo.
Como Mbappé terminó como máximo goleador del torneo con diez tantos, Petit advirtió que la presión sobre él aumentará al regresar a Madrid.
«Ha hecho un Mundial fantástico y ha marcado diez goles, pero eso le añadirá presión cuando vuelva a Madrid, porque la afición espera que sea líder», añadió Petit, quien recordó que llevar la camiseta del Real Madrid implica responsabilidad. «Debe asumir el liderazgo del equipo dentro y fuera del campo. Eso es lo que han hecho los grandes jugadores del Madrid, como Cristiano Ronaldo, y lo que la afición espera de él».
Se insta a Mourinho a formar un equipo.
Petit afirmó que la prioridad de Mourinho debe ser convertir al Real Madrid en un equipo colectivo, no en un conjunto dependiente del talento individual: «Hay que reconstruir algo en Madrid. Empieza por el entrenador en el vestuario, pero también por los jugadores sobre el terreno de juego. No se puede depender siempre del talento de Mbappé o Vinícius; tienen que dejar de hacerlo».
Como ejemplos recientes citó a la selección española y al PSG, que demostraron que el éxito se basa en la unidad del equipo, no solo en la calidad individual. «España y el PSG han transmitido un mensaje contundente en las dos últimas temporadas: lo que importa es el equipo. No se trata del individuo, sino de la unidad. Puedes tener a los mejores jugadores en algunas posiciones, pero eso no garantiza ganar partidos ni títulos».
- AFP
Petit prevé que Florentino Pérez afrontará presión por los fichajes.
Petit afirmó que Mourinho buscará influir en la estrategia de fichajes del Madrid, centrado en los refuerzos que considera clave para la reconstrucción del equipo. «Mourinho quiere jugadores fuertes y fiables, y seguro que presiona a Florentino para invertir bien», dijo.
Con el mercado de fichajes aún abierto, Petit cree que el respaldo del club a su entrenador determinará hasta dónde podrá llegar el Real Madrid la próxima temporada. «Sé que hay grandes jugadores en la mira. Si los fichan, podría ser una gran temporada para Mourinho y para el Madrid».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias