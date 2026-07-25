El rendimiento de Bellingham en el Mundial confirmó la valoración de Petit: el centrocampista acabó como el máximo goleador de su posición, con siete tantos, marca nunca alcanzada por un mediocentro en una sola Copa del Mundo. En total suma ocho goles en dos ediciones, solo por detrás de Harry Kane (14) y Gary Lineker (10) entre los ingleses de la historia del torneo.

En declaraciones al Sr. Gamble, Petit, leyenda de Francia y de la Premier League, elogió la intensidad que Bellingham mostró en todo el Mundial y destacó que el escrutinio previo le motivó aún más. «Así es como quiero ver a Bellingham en el campo, con esta garra y esta ambición. Jugó como un león; demostró un gran liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego», afirmó Petit. «Creo que la presión era enorme. Hace unos meses algunos dudaban de su presencia en el Mundial, así que tenía algo que demostrar».

Petit cree que esa versión es justo lo que los hinchas del Real Madrid quieren ver y que Mourinho se lo exigirá. «Si fuera madridista, diría: “Oye, Bellingham, oye, Mbappé, así queremos que juguéis”. Tienen enormes expectativas para la próxima temporada. Mourinho, por su forma de relacionarse con los jugadores, probablemente mantendrá una conversación privada con Bellingham y Mbappé para decirles: “Chicos, escuchad, esto es lo que espero de vosotros. Salid al campo y sed nuestros líderes”».