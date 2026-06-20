AFP
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Jude Bellingham cuenta con el apoyo de Toni Kroos, quien sale en su defensa
Kroos defiende a su antiguo compañero de equipo
Bellingham ha estado en el ojo del huracán de la prensa española y de parte de la afición en los últimos meses por un aparente bajón en su rendimiento. A pesar de su gran inicio en España, las lesiones —incluida una operación de hombro y posteriores problemas musculares— han mermado su capacidad para mantener el altísimo nivel que mostró en su primera temporada con el Real Madrid.
Sin embargo, Kroos, que compartió vestuario con el jugador de 23 años antes de retirarse, no se deja llevar por las críticas. En un podcast con Rio Ferdinand, el legendario centrocampista recordó la inmensa calidad de Bellingham: «Su primer año en Madrid fue una locura. Me sorprendió bastante», admitió el exjugador del Madrid al reflexionar sobre el tiempo que pasaron juntos.
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Uno de los mejores del mundo
A pesar de las duras críticas y de los rumores sobre su vida fuera del campo, el veterano alemán asegura que el joven inglés sigue siendo uno de los mejores centrocampistas en activo.
Kroos lo elogió con precisión: «Es uno de los centrocampistas más completos del mundo». Y añadió: «Veo en él cosas muy, muy especiales».
Ferdinand critica las historias inventadas
El ex capitán del Manchester United defendió al jugador del Real Madrid y afirmó que se ha intentado empañar su reputación con noticias falsas. Aseguró que la imagen pública del centrocampista no refleja su verdadero carácter ni su dedicación al fútbol.
«Han intentado dar una imagen de él que no se corresponde con la realidad», afirmó durante el debate. Y, sobre las noticias surgidas en los momentos más difíciles de Bellingham, sentenció: «Han intentado inventarse historias».
Para Ferdinand, el revuelo que rodea a la joven estrella es una consecuencia desafortunada de su rápido ascenso al estrellato mundial.
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Recordando al mundo su calidad
La estrella del Real Madrid respondió a las críticas admitiendo que, a veces, «se merece» la presión que recibe tras brillar en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia en el Mundial 2026. El centrocampista, autor de uno de los goles en el debut de los Tres Leones, reconoció tras el partido que asume el escrutinio al que se ha enfrentado en los últimos meses.
«Me ha venido bien dejar atrás el ruido y demostrar a mi país y a mis compañeros mi compromiso con el equipo», declaró el joven centrocampista. «Sé que forma parte del fútbol; no guardo rencor a quien habla mal de mí, porque a veces me lo merezco. Hoy creo que ha estado bien demostrarles a todos quién soy y recordárselo».