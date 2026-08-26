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Jude Bellingham brilla con dos asistencias cruciales mientras Kylian Mbappe firma un impresionante hat-trick en la victoria del Real Madrid
Mbappé firma un hat-trick para hundir a la Real Sociedad en crisis
El Real Madrid ha reafirmado hoy su dominio temprano en LaLiga al derrotar 4-1 a la Real Sociedad. El jugador más destacado en el Bernabéu fue Mbappé, que firmó un sensacional hat-trick. El francés abrió el marcador al final de la primera parte, antes de añadir dos definiciones más en la segunda mitad. El atacante ha alcanzado ya una asombrosa cifra de 89 goles y 12 asistencias, para un total de 101 contribuciones de gol con el club.
Con esta victoria, el Real Madrid se ha asegurado seis puntos en lo más alto de la clasificación. Por el contrario, los visitantes se encuentran en el fondo de la tabla, tras haber sufrido previamente una derrota ante el Real Betis en su partido inaugural.
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Bellingham mueve los hilos en el centro del campo
Mientras Mbappé acaparaba los titulares por sus goles, Bellingham fue el motor creativo que impulsó al equipo hacia adelante. El centrocampista inglés firmó una actuación increíblemente influyente, con una precisión en el pase del 95 por ciento tras completar 40 de 42 envíos. Bellingham dio dos asistencias vitales en el segundo y el tercer gol, primero para Mbappé y después para Vinícius. Controló por completo el ritmo del centro del campo antes de ser sustituido en el minuto 77. Bellingham suma ya unas impresionantes 11 contribuciones de gol en sus últimos 10 partidos, lo que vuelve a demostrar por qué es absolutamente indispensable para el entrenador José Mourinho.
Mourinho, aliviado mientras Vinícius celebra
El tercer gol de la noche del Real Madrid llegó por medio de Vinícius, que empujó el balón a la red desde cerca para dejar prácticamente sentenciado el partido. El extremo brasileño fue una amenaza constante por la banda izquierda e incluso asistió a Mbappé en el gol final. Al ser sustituido en los últimos minutos, Vinícius compartió una celebración cálida y de enorme alegría con Mourinho en la banda. Esta actuación dominante supuso un alivio inmenso para el técnico portugués, que estaba sintiendo la presión después de que el Real Madrid sacara por los pelos una difícil victoria por 2-1 en su primer partido de liga al inicio de la campaña.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Real Madrid?
De cara al futuro, el Real Madrid tratará de mantener este impulso excepcional mientras se prepara para su próximo partido de LaLiga. El club se ha consolidado firmemente como el equipo a batir y recibirá al Málaga el domingo. Sin duda, los rivales temerán enfrentarse a un Mbappé increíblemente confiado y a un Bellingham profundamente creativo, mientras el líder de la liga busca ampliar su racha perfecta de victorias.
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