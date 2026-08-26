Jude Bellingham brilla con dos asistencias cruciales mientras Kylian Mbappe firma un impresionante hat-trick en la victoria del Real Madrid

El Real Madrid ha reafirmado hoy su dominio temprano en LaLiga al derrotar 4-1 a la Real Sociedad. El jugador más destacado en el Bernabéu fue Mbappé, que firmó un sensacional hat-trick. El francés abrió el marcador al final de la primera parte, antes de añadir dos definiciones más en la segunda mitad. El atacante ha alcanzado ya una asombrosa cifra de 89 goles y 12 asistencias, para un total de 101 contribuciones de gol con el club.

Con esta victoria, el Real Madrid se ha asegurado seis puntos en lo más alto de la clasificación. Por el contrario, los visitantes se encuentran en el fondo de la tabla, tras haber sufrido previamente una derrota ante el Real Betis en su partido inaugural.