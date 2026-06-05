Jude Bellingham advirtió que a Thomas Tuchel «le importan un comino los egos», mientras se prevé que Morgan Rogers eclipse a la estrella del Real Madrid y a Harry Kane en el Mundial

Butt afirma que el seleccionador inglés, Tuchel, no dudará en dejar fuera a las superestrellas que no rindan en el Mundial 2026. El excentrocampista cree que Rogers, del Villa, podría reemplazar pronto a Bellingham si el madridista no recupera su mejor nivel en las primeras jornadas.

Bellingham llega al torneo tras una temporada con lesiones en el hombro y el tendón de la corva que le obligaron a parar, aunque aún así jugó 40 partidos, 30 como titular.

Rogers, de 23 años, llega tras una temporada estelar: el Aston Villa ganó la Europa League y terminó cuarto en la Premier, y él sumó 13 goles y 11 asistencias.

Además, ha jugado 13 de los 14 partidos de Inglaterra desde 2024, lo que refuerza su peso en la selección y le sitúa en disposición de eclipsar a las grandes figuras del equipo de Tuchel.