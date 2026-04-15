Jude Bellingham admite que «puede resultar difícil» compenetrarse con Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en el Real Madrid

Las expectativas crecieron cuando Mbappé se unió a Vinicius Jr. y Bellingham en el Bernabéu en 2024, pero aún buscan compenetración en el campo. Antes del viaje del miércoles al Allianz Arena, Bellingham admitió que compartir espacios con tantos delanteros de élite genera fricción.

«Es difícil, porque sigo sintiendo que ha habido muchos partidos en los que nos hemos compenetrado muy bien», dijo Bellingham. «A veces, puede ser complicado con dos jugadores que son zurdos naturales [Mbappé y Viní]. Puede ser complicado cuando estamos todos en el mismo lado. [Álvaro] Arbeloa ha encontrado un equilibrio conmigo en el otro lado un poco más. Somos fluidos, tenemos libertad para movernos; a veces eso nos desordena un poco, pero hay que confiar en su talento. Cuando funciona, como espero que pase mañana, ya lo he visto antes».