Juan Mata ha comprado una participación minoritaria en el Melbourne Victory de la A-League, aunque aún no decide su retiro

El lunes por la tarde, el Melbourne Victory anunció que Mata adquirirá una participación minoritaria significativa y a largo plazo en el club. El acuerdo incluye un futuro cargo para el campeón del mundo como presidente de un nuevo comité de fútbol que asesorará a la dirección del club tras su retirada como jugador.

Aunque no se han revelado los detalles financieros ni el porcentaje exacto de la participación, este movimiento refuerza el vínculo de Mata con el fútbol australiano. Al respecto, Mata declaró: «He conocido la A-League desde dentro y creo en su potencial. Por eso quiero aportar en el crecimiento de este deporte en el país. Cada inversión debe tener un significado personal para mí, y con el Victory lo tiene: he llevado su camiseta, conozco a su gente y he visto sus programas comunitarios. Es un paso natural».



