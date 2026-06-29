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Juan Mata ha comprado una participación minoritaria en el Melbourne Victory de la A-League, aunque aún no decide su retiro
Un icono español se hace con un puesto en el consejo de administración
El lunes por la tarde, el Melbourne Victory anunció que Mata adquirirá una participación minoritaria significativa y a largo plazo en el club. El acuerdo incluye un futuro cargo para el campeón del mundo como presidente de un nuevo comité de fútbol que asesorará a la dirección del club tras su retirada como jugador.
Aunque no se han revelado los detalles financieros ni el porcentaje exacto de la participación, este movimiento refuerza el vínculo de Mata con el fútbol australiano. Al respecto, Mata declaró: «He conocido la A-League desde dentro y creo en su potencial. Por eso quiero aportar en el crecimiento de este deporte en el país. Cada inversión debe tener un significado personal para mí, y con el Victory lo tiene: he llevado su camiseta, conozco a su gente y he visto sus programas comunitarios. Es un paso natural».
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El futuro de Playing sigue siendo un misterio.
A pesar de ser ahora copropietario, el jugador de 38 años aún no quiere retirarse. El club aclaró que el acuerdo de inversión es independiente de su situación deportiva, lo que abre la posibilidad de que regrese al campo bajo la dirección del nuevo entrenador, Giovanni Savarese. La temporada pasada vivió un gran resurgimiento y ganó la Medalla Johnny Warren al mejor jugador de la liga.
«Aún no lo he decidido», admitió Mata sobre su futuro como jugador. «Este anuncio confirma que, sea cual sea mi decisión, mi vínculo a largo plazo con el club no cambia. Vine aquí para disfrutar del fútbol, para jugar y aportar todo lo que pudiera sobre el terreno de juego. A lo largo de la temporada, las conversaciones con la directiva se volvieron más ambiciosas: compartimos la misma visión del futuro del fútbol en este país, y la posibilidad de forjar una relación duradera con el club me pareció un paso natural».
Ampliar una cartera de negocios a nivel mundial
El Melbourne Victory se suma al imperio empresarial de Mata, tras sus inversiones en el San Diego FC de la MLS y en el equipo Alpine de Fórmula 1. Tras brillar en el AAMI Park con 13 goles y 5 asistencias en 21 partidos, Mata da el salto a la dirección.
Mata espera que su implicación anime a otras estrellas de primer nivel a plantearse dar el salto a Australia. «Cuando los jugadores de Europa me preguntan por Australia, les cuento lo que he vivido: el fútbol es competitivo, el estilo de vida es increíble y la liga no hará más que crecer y mejorar. Si este anuncio despierta la curiosidad de algunos más, mejor aún», señaló el exinternacional español.
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Unir fuerzas con Tony Bloom, de Brighton
La llegada de Mata refuerza la junta del Victory, donde ya está Tony Bloom, dueño del Brighton. Bloom compró un 19,1 % del club en 2025 y aportó su análisis de datos, Jamestown Analytics. Mata mostró su entusiasmo por trabajar con uno de los propietarios más respetados de la Premier League.
«Siento un gran respeto por lo que Tony ha construido y estoy deseando aprender más sobre su forma de trabajar», afirmó Mata. Con la salida de 777 Partners, la influencia conjunta de Bloom y Mata abre una etapa de estabilidad y ambición para el equipo de Melbourne, que busca liderar dentro y fuera del campo.