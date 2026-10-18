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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juan Jesus lanza un dardo al Napoli: «Para De Laurentiis y Manna era demasiado 'viejo'»

Venezia
J. Jesus
SSC Nápoles

Tras la victoria del Venezia ante el Napoli, el defensa se quita alguna que otra espina.

«¡Primeros tres puntos con esta camiseta! Una victoria importante, conseguida juntos. Orgulloso de este equipo y feliz de dar una alegría a nuestros aficionados. ¡A seguir así! Al Napoli y a sus aficionados, el respeto y el cariño de siempre. Nuestra historia no se olvida».


Así lo escribe en InstagramJuan Jesus, defensa del Venezia, para celebrar la victoria de su equipo contra su exequipo, el Napoli. Después, en respuesta al comentario de un seguidor, que le escribe: «Podías haber jugado tú perfectamente, siempre serás un jugador del Napoli», el defensa brasileño de 35 años comenta: «Pregúntales a De Laurentiis y a Manna por qué para ellos era demasiado "viejo"».


  • «PARA MANNA Y ADL ERA DEMASIADO VIEJO»



  • JUAN JESUS, DOS SCUDETTI EN EL NAPOLI

    Juan Jesus, nacido en 1991, jugó en el Napoli de 2021 a 2026 y ganó dos títulos de la Serie A y una Supercopa de Italia.

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