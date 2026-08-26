El Manchester United ha cerrado oficialmente el fichaje del centrocampista Baleba procedente del Brighton en un traspaso valorado en hasta 70 millones de libras. El United pagará una cantidad inicial de 65 millones de libras, con otros 5 millones incluidos en variables.

El internacional camerunés de 22 años ha firmado un contrato en Old Trafford hasta 2031. El United también se reserva una opción para ampliar el acuerdo un año más, en su apuesta a largo plazo por el jugador. La llegada de Baleba pone fin a una larga persecución del club, ya que el centrocampista llevaba tiempo siendo vinculado con un cambio a Old Trafford.