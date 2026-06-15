Josko Gvardiol y el Manchester City acuerdan un contrato de cinco años, lo que pone fin a los rumores sobre el Real Madrid y el Bayern de Múnich

Según BBC Sport, el Manchester City se asegura a Gvardiol: el defensa firmará una extensión de tres años y permanecerá en el club más allá de 2028. La noticia frustra a varios grandes de Europa que seguían al defensa.

El defensa, que admitió haber dudado en momentos difíciles de su carrera, ve ahora confirmada su condición de uno de los mejores zagueros del mundo.