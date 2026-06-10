Josko Gvardiol rechazará la posibilidad de jugar junto a Harry Kane en el Bayern de Múnich y firmará un nuevo contrato con el Manchester City

El City trabaja para que Gvardiol siga siendo clave en su defensa. El central de 24 años, con contrato hasta 2028, atrae a grandes clubes europeos que buscan aprovechar la transición del club. Sin embargo, el City quiere recompensar su crecimiento con mejores condiciones.

Según The Athletic, el defensa valora su futuro con calma, pero en el club reina la confianza: desde su llegada del RB Leipzig en 2023 se ha vuelto imprescindible y la directiva lo considera «intocable», un jugador que no pueden perder ante un rival de Champions.