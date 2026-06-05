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Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Josko Gvardiol quiere fichar por el Real Madrid mientras cobran fuerza los rumores sobre su salida del Manchester City

Fichajes
Real Madrid
J. Gvardiol
Primera División
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Premier League

Según informes, el Real Madrid intensifica su interés por Josko Gvardiol para reforzar una defensa afectada por lesiones. El defensa del Manchester City preferiría fichar por el Santiago Bernabéu, aunque el club inglés luchará por retenerlo.

  • Gvardiol está en la lista de deseos del Real Madrid

    Pérez prepara una gran remodelación en el Real Madrid y refuerzos defensivos son prioridad. El presidente apunta a Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter). Además, AS añade a Gvardiol en la lista.

    Según el informe, el central croata está dispuesto a fichar por el club blanco, que valora su calidad y versatilidad, aunque cualquier acuerdo dependerá de las condiciones económicas.

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  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    Abordar la crisis defensiva en el Bernabéu

    El interés del Madrid en la estrella croata responde a la urgente necesidad de reforzar el centro de la defensa. Las salidas de David Alaba y Dani Carvajal, más la lesión de Eder Militão hasta octubre, dejan al cuerpo técnico con pocas opciones. Además, las dudas sobre la forma física de Antonio Rüdiger y el futuro incierto de Raúl Asencio confirman que Konaté y Dumfries no serán los únicos fichajes.

    Su versatilidad —actúa como central y lateral izquierdo— seduce a la directiva, que ve en él una solución doble ante la posible marcha de Fran García y las dudas físicas de Ferland Mendy.

  • El Manchester City tiene dificultades para retener a su estrella

    La situación en el Etihad Stadium es compleja. El City, reticente a mostrar debilidad tras la salida de Pep Guardiola, busca convencer a Gvardiol de que se quede con una renovación que aumentaría su salario. Sin embargo, el deseo del jugador de vestir la camiseta blanca del Madrid sigue siendo un obstáculo importante para el club inglés.

    Aunque su contrato vence en 2028, sus deseos personales cuentan. El City suele dejar partir a quien quiere irse, siempre que se pague su precio. El Madrid está dispuesto a hacer un esfuerzo significativo para ficharlo, aunque no quiere pagar un precio «fuera de mercado». Tras haber invertido 90 millones de euros para traerlo del RB Leipzig en 2023, los Cityzens no lo dejarán marchar a bajo precio, pero la presión del jugador podría obligar al City a actuar.

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    Se prevé que la pugna por los fichajes se intensifique

    El Real Madrid analiza la viabilidad económica de fichar a Gvardiol mientras reestructura la plantilla. Está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero no pagará más de su valor de mercado.

    El City, que tiene al defensa vinculado hasta 2028, parte con ventaja. Un posible traspaso dependerá de que el Madrid alcance un acuerdo y de si Gvardiol presiona para marcharse del Etihad.