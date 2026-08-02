Getty Images Sport
Traducido por
Josko Gvardiol afirma que Enzo Maresca es el hombre «perfecto» para sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City
Gvardiol respalda a Maresca para lograr el éxito
Gvardiol ha dedicado grandes elogios al nuevo entrenador, Maresca, al describir al italiano como el candidato ideal para llenar el vacío dejado por Guardiola. Maresca asumió el cargo este verano después de que Guardiola pusiera fin a su histórica etapa de una década, y las primeras impresiones desde el campo de entrenamiento sugieren que la plantilla respalda plenamente el nombramiento.
- Getty Images Sport
La nueva era requiere paciencia en el Etihad
Al hablar sobre el cambio de entrenador y el impacto que ha tenido Maresca, Gvardiol expresó una confianza total en el proceso de toma de decisiones del club. "El nivel es así de alto y Enzo ha sido elegido con razón como entrenador", dijo. "Creo que tiene calidad, tiene algunas ideas nuevas y también necesitamos ver qué vamos a hacer [con] el estilo de [juego], el fútbol que vamos a jugar y la táctica y todo lo demás. Creo que es el perfecto, pero, por supuesto, lleva tiempo".
A pesar de las sensaciones positivas, el internacional croata fue realista sobre la magnitud de la tarea que tienen por delante y reconoció que la plantilla debe adaptarse rápidamente a un enfoque táctico diferente. El City trabaja actualmente con una plantilla mermada debido a los descansos posteriores al Mundial, pero las bases tácticas se están sentando ahora. Gvardiol subrayó la responsabilidad que sienten los jugadores para asegurarse de que el nuevo entrenador arranque con buen pie cuando comience la temporada competitiva.
"Es algo totalmente nuevo, no es fácil cambiar de entrenador, así que necesitaremos tiempo", añadió el defensa durante su entrevista. "Es nuestro trabajo ayudarle todo lo posible y también escuchar para intentar adaptarnos lo más rápido posible. Lo conocí, hablamos un poco sobre mi lesión [y] también sobre cómo jugábamos, cómo jugaba yo antes con Pep, y eso es todo, más o menos".
Maresca rechaza la etiqueta de «copiar y pegar»
Aunque Maresca ya trabajó anteriormente como asistente de Guardiola durante la temporada 2022-23 en la que ganaron el triplete, no tardó en distanciarse de la idea de ser una simple copia al carbón de su mentor. El técnico, de 46 años, está decidido a implantar su propia filosofía en el Etihad Stadium en lugar de limitarse a mantener el statu quo.
"Puede haber algunos conceptos similares, pero cada entrenador es diferente", explicó Maresca en su presentación oficial. "No creo que haya entrenadores que puedan copiar y pegar a otros entrenadores; es difícil. Yo no veo el fútbol de la misma manera, y por eso no creo en copiar y pegar".
- Getty Images Sport
Compromiso con el proyecto a largo plazo
El respaldo público de Gvardiol a Maresca tiene un peso significativo, dado que recientemente ha comprometido sus mejores años con el club. El versátil defensor, que se ha convertido en un favorito de la afición por sus actuaciones, firmó recientemente un nuevo contrato de larga duración con el Man City que le mantiene en el Etihad hasta 2031. Su disposición a liderar la línea defensiva bajo un nuevo liderazgo aporta la estabilidad que ansía la jerarquía del club mientras se aleja de la era Guardiola.
«En cuanto supe que el City quería renovar mi contrato, sentí de inmediato que era lo que quería», explicó Gvardiol al hablar de su nuevo acuerdo. «La afición del City ha sido increíble conmigo desde el primer día, y el club proporciona absolutamente todo a los jugadores. Es el mejor club del mundo en el que estar».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias