Joshua Zirkzee, visto divirtiéndose en Barbados: el jugador del Manchester United, sin camiseta, baila con una mujer desconocida

- Zirkzee pasa sus vacaciones con Matthijs de Ligt.
- Asistió al carnaval de Barbados.
- El delantero acaparó la atención de una mujer.
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El delantero del United Zirkzee se ha ido a Barbados de vacaciones tras una temporada muy decepcionante en Old Trafford. Después de quedar en decimoquinta posición y perder la final de la Europa League, el holandés se ha reunido con su compatriota Matthijs De Ligt en el Caribe para disfrutar del carnaval.
Durante la fiesta, Zirkzee fue el centro de atención de una asistente, que se divirtió haciendo twerking contra el internacional neerlandés. Después, el jugador bebió varios sorbos de agua, pues parecía agotado.
Zirkzee ha jugado 32 partidos en la Premier League esta temporada y solo ha marcado tres goles. Se rumorea que podría salir este verano, quizá como parte del fichaje del delantero del Nápoles, Victor Osimhen.
El primer amistoso de pretemporada del United será contra el Leeds el 19 de julio. Zirkzee aún disfrutará de vacaciones hasta entonces.