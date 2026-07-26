Joshua Zirkzee, otro verano como hombre de mercado: las señales que llegan de la pretemporada con el Manchester United y el interés de la Juventus

La bellísima jugada individual con la que el delantero neerlandés inscribió su nombre en el marcador en el 5-0 endosado al Rosenborg, regate en la frontal del área para dejar atrás a dos defensores y después sortear al portero, es la mejor carta de presentación posible para tratar de impresionar a Carrick y a la directiva del Manchester United, que el pasado verano invirtió casi 230 millones de euros en Sesko, Matheus Cunha y Mbeumo. El espacio para el jugador de 2001 se ha reducido inevitablemente y las oportunidades de mostrar su calidad se han desplomado drásticamente. Hasta el punto de hacer pensar que para Zirkzee podían reabrirse ya las puertas del mercado. El pasado enero, la Roma hizo un intento concreto para tratar de darle a Gasperini una alternativa importante a su compatriota Malen. Pero al final no se concretó nada, también por la férrea voluntad del Manchester United de exigir la obligación de compra.