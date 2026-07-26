Los dos primeros amistosos del Manchester United contra Wrexham y Rosenborg tuvieron en Joshua Zirkzee a uno de los protagonistas del equipo entrenado por Michael Carrick. El exdelantero del Bolonia busca la revancha personal tras un bienio muy complicado en Inglaterra, en el que la continuidad en el rendimiento y los números al servicio del Manchester United no estuvieron a la altura de las expectativas (apenas 5 goles en 56 partidos de Premier League).
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Joshua Zirkzee, otro verano como hombre de mercado: las señales que llegan de la pretemporada con el Manchester United y el interés de la Juventus
SIEMPRE EN EL ALAMBRE
La bellísima jugada individual con la que el delantero neerlandés inscribió su nombre en el marcador en el 5-0 endosado al Rosenborg, regate en la frontal del área para dejar atrás a dos defensores y después sortear al portero, es la mejor carta de presentación posible para tratar de impresionar a Carrick y a la directiva del Manchester United, que el pasado verano invirtió casi 230 millones de euros en Sesko, Matheus Cunha y Mbeumo. El espacio para el jugador de 2001 se ha reducido inevitablemente y las oportunidades de mostrar su calidad se han desplomado drásticamente. Hasta el punto de hacer pensar que para Zirkzee podían reabrirse ya las puertas del mercado. El pasado enero, la Roma hizo un intento concreto para tratar de darle a Gasperini una alternativa importante a su compatriota Malen. Pero al final no se concretó nada, también por la férrea voluntad del Manchester United de exigir la obligación de compra.
LA JUVE ESTÁ AQUÍ
Curioso el destino que, a pocos meses de distancia, vuelve a poner el nombre del delantero centro formado en el Bayern de Múnich en el camino de Frederic Massara, hasta el pasado mes de mayo director deportivo de la Roma y hoy trasladado a la Juventus para intentar construir un equipo capaz de competir por un puesto en la Champions League. La Juventus, que espera poder regalarle a Luciano Spalletti de aquí a la próxima semana su primera opción para el ataque, Randal Kolo Muani, debe ser tenida muy en cuenta en el transcurso de este verano si el Manchester United abriera la puerta a una salida en condiciones favorables.
SI LLEGA WATKINS...
La prensa inglesa informa, de hecho, de que el Manchester United no descarta una nueva inversión para el ataque con un futbolista que se sume a Sesko, Mbeumo y Cunha. Ollie Watkins, del Aston Villa, es un perfil que gusta mucho a Michael Carrick, dispuesto a poner sobre la mesa hasta 40 millones de libras, unos 45 millones de euros, por el jugador de 1995. Si desde Birmingham, de donde ya ha salido un peso pesado como Rogers (traspasado al Chelsea por 137 millones de euros), llegara el visto bueno, los escenarios en Mánchester para Joshua Zirkzee podrían sufrir un nuevo cambio de rumbo.
Golpe de finales de agosto
Con contrato hasta junio de 2029 (aunque en el contrato hay una opción de renovación por otra temporada), el jugador neerlandés fichado en el verano de 2024 por 42,5 millones de euros, tiene hoy una valoración que ronda los 30-35 millones de euros. La Juventus, que deberá moverse con mucho cuidado a nivel económico para cerrar las próximas operaciones de mercado tras el fichaje desde el Genoa de Jeff Ekhator por 16 millones de euros más bonus, es uno de los clubes que, de aquí a finales de agosto, podría intentar una aproximación, en caso de que el Manchester United se abra a fórmulas convenientes y ventajosas como una cesión con coste y opción de compra. En Inglaterra, Zirkzee percibe un salario de 3,5 millones de euros netos por temporada, que entra dentro de los parámetros financieros de la Juventus.
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