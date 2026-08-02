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¡Joshua Zirkzee dice sí a la Juventus! El gigante italiano apunta al delantero del Manchester United, pero prepara dos alternativas del Chelsea en medio de las limitaciones financieras
La Juventus busca la cesión de Zirkzee
Zirkzee ha llegado a un acuerdo de principio para fichar por la Juventus, según La Gazzetta dello Sport. El delantero de 25 años ha visto limitadas sus oportunidades con Carrick y, al parecer, le atrae la posibilidad de regresar a una liga en la que anteriormente brilló con el Bolonia.
Las limitaciones financieras hacen que la Juventus esté priorizando una fórmula temporal específica para llevar al delantero a Turín. El informe sugiere que el escenario ideal para la Juventus sería una cesión con una opción de compra no obligatoria, replicando la estructura que llevó a Marcus Rashford a marcharse temporalmente al Barcelona.
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¿Intercambio de Conceicao sobre la mesa?
La salida de Zirkzee representaría otro paso importante en la transformación de la plantilla del primer equipo que está llevando a cabo Carrick. El United se ha mostrado activo en el mercado, al asegurar refuerzos para el centro del campo como Andrey Santos y Youri Tielemans por una cifra conjunta superior a 70 millones de libras.
El Manchester United también está explorando fórmulas creativas para mejorar sus opciones en ataque mientras da salida a activos no deseados. En lugar de una simple cesión, el United podría tratar de aprovechar el interés de la Juventus en Zirkzee, y los informes sugieren que está dispuesto a ofrecer al neerlandés junto a 30 millones de euros para hacerse con el extremo bianconero Francisco Conceicao en una ambiciosa operación de jugador más dinero.
Planes de contingencia en Stamford Bridge
Aunque Zirkzee sigue siendo el objetivo prioritario de Luciano Spalletti, la Juventus no está apostándolo todo a una sola carta. La cúpula del club es consciente de que las negociaciones con el United podrían resultar complicadas, dadas las diferencias de criterio sobre la fórmula del traspaso. Como resultado, los bianconeri están pendientes de la situación en el Chelsea, donde una plantilla sobredimensionada podría dar lugar a oportunidades de última hora en las últimas semanas del mercado.
Si no llega a materializarse un movimiento por el delantero del United, la Juve ha identificado dos alternativas jóvenes de la Premier League. El informe añade que tanto Liam Delap como el fichaje veraniego Emmanuel Emegha podrían quedar disponibles para salir cedidos del club londinense. Spalletti busca específicamente una presencia alta y física para liderar el ataque tras la salida de Dusan Vlahovic, y ambos delanteros propiedad del Chelsea encajan en el perfil requerido para competir en la lucha por el Scudetto.
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La llegada de Kolo Muani fuerza la salida de David
El movimiento por Zirkzee forma parte de una reestructuración más amplia del ataque en Turín. Según se informa, el club ya ha cerrado un acuerdo por el internacional francés Randal Kolo Muani, que ha llegado a las instalaciones de la J-Medical para completar su traspaso desde el Paris Saint-Germain. El acuerdo está estructurado como una cantidad fija garantizada de 38 millones de euros más hasta otros 12 millones de euros en variables, lo que representa una gran inversión para el club.
Para facilitar la llegada tanto de Kolo Muani como, potencialmente, de Zirkzee, la Juventus debe dar salida a Jonathan David. El internacional canadiense ha tenido problemas para adaptarse a la vida en la Serie A y ahora está considerado como el descartado en los planes de Spalletti. Aunque David ha expresado públicamente su deseo de quedarse y pelear por su puesto, el club está dispuesto a autorizar una venta por 30 millones de euros para cuadrar las cuentas.
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