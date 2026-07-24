Joshua Zirkzee da luz verde a su fichaje por la Juventus, mientras el delantero del Manchester United sigue presionando para volver a la Serie A

La Juventus quiere fichar a Zirkzee por la admiración que le profesa el nuevo director deportivo, Ricky Massara, quien ya intentó llevárselo a la Roma en invierno.

Aunque marcó 12 goles y dio siete asistencias con el Bolonia en la Serie A 2023-24, le costó adaptarse a la Premier League, donde solo ha sido titular en 19 de 68 partidos en las dos últimas temporadas. Su perfil de delantero moderno y técnico encaja con el sistema de Spalletti.