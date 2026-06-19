Diomande cuida con empeño su fama mundial. Después de una sobresaliente temporada de debut en el RB Leipzig (23 goles en 36 partidos), el joven de 19 años deslumbra también en el Mundial. En el debut, Costa de Marfil venció 1-0 a la favorita Ecuador: Diomande desbordó a Piero Hincapie, del Arsenal, y tocó el balón 80 veces, más que nadie en su equipo. Fue, con justicia, el mejor del partido.

Sorprendió verle actuar por la derecha, pues en Leipzig suele jugar ahí, mientras que en la selección habitualmente lo hace por la izquierda. Su posición ante Alemania dependerá del otro extremo: si, como se prevé, Amad Diallo (Manchester United) sustituye a Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Diomande pasará a la izquierda y se medirá al lateral derecho alemán Joshua Kimmich.

Kimmich, que ya lo ha enfrentado en la Bundesliga, lo elogió: «El Leipzig ha tenido problemas, pero él siempre ha jugado bien y de forma constante», y lo comparó con su excompañero Kingsley Coman, héroe de la final de la Champions 2020. «Su regate de ‘start-stop’ es extraordinario, un poco como el que solía hacer Kingsley con nosotros en el Bayern. Acelera muchísimo, frena al rival y luego vuelve a acelerar».