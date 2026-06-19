El miércoles, Yan Diomande publicó en The Players' Tribune una emotiva carta a su hermana fallecida. Roxane, de 15 años, murió hace un año tras una fiesta en circunstancias aún sin esclarecer. «Me encargaré de que sigas viviendo y de que todos conozcan tu nombre», escribió Diomande.
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¡Joshua Kimmich se compara con un héroe del FC Bayern! ¿Es precisamente «el alemán» quien molesta a la selección alemana?
Diomande cuida con empeño su fama mundial. Después de una sobresaliente temporada de debut en el RB Leipzig (23 goles en 36 partidos), el joven de 19 años deslumbra también en el Mundial. En el debut, Costa de Marfil venció 1-0 a la favorita Ecuador: Diomande desbordó a Piero Hincapie, del Arsenal, y tocó el balón 80 veces, más que nadie en su equipo. Fue, con justicia, el mejor del partido.
Sorprendió verle actuar por la derecha, pues en Leipzig suele jugar ahí, mientras que en la selección habitualmente lo hace por la izquierda. Su posición ante Alemania dependerá del otro extremo: si, como se prevé, Amad Diallo (Manchester United) sustituye a Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Diomande pasará a la izquierda y se medirá al lateral derecho alemán Joshua Kimmich.
Kimmich, que ya lo ha enfrentado en la Bundesliga, lo elogió: «El Leipzig ha tenido problemas, pero él siempre ha jugado bien y de forma constante», y lo comparó con su excompañero Kingsley Coman, héroe de la final de la Champions 2020. «Su regate de ‘start-stop’ es extraordinario, un poco como el que solía hacer Kingsley con nosotros en el Bayern. Acelera muchísimo, frena al rival y luego vuelve a acelerar».
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«Son trenes de alta velocidad»: Antonio Rüdiger elogia a los extremos de Costa de Marfil
La velocidad y técnica de Diomande amenazan a Alemania, que suele subir el bloque. El resto de los atacantes marfileños también corren mucho. «Son como trenes de alta velocidad», dijo Antonio Rüdiger. «Les encantan los uno contra uno y los contraataques».
Ya en el 7-1 ante Curazao, Alemania sufrió contraataques por las bandas cuando Kimmich y el lateral izquierdo Nathaniel Brown se proyectaban al ataque, tal como pidió el seleccionador Julian Nagelsmann. Eso les permitió sumar dos asistencias cada uno. Sin embargo, eso dejó espacios a sus espaldas.
«Contra Costa de Marfil será clave prestar atención a la cobertura defensiva», advirtió Kimmich. «Si tienes que defender a 50 o 60 metros detrás de ti y no estás concentrado, la carrera puede ponerse fea». La temporada pasada en la Bundesliga, Diomande alcanzó 36,30 km/h, mientras que Kimmich llegó a 33,08. El capitán insistió en encontrar «un buen equilibrio»: mejor atacar con cinco o seis jugadores que exponer la defensa.
Nagelsmann ha escuchado a Kimmich y baraja ligeros ajustes tácticos. Según Bild, en un entrenamiento secreto Leroy Sané recuento hasta actuar como carrilero derecho en una línea de cinco para reforzar la defensa.
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Costa de Marfil no encajó ningún gol en la fase de clasificación para el Mundial
Los delanteros alemanes se medirán a una defensa sólida: Costa de Marfil no recibió goles en la fase de clasificación ni en su debut contra Ecuador, aunque el balón impactó dos veces en el larguero.
Además, el seleccionador Emerse Faé prescindió de los centrales Odilon Kossounou (Atalanta) y Evan Ndicka (Roma) por lesión. Sin embargo, podrían reaparecer ante Alemania. En el lateral derecho actuará Guela Doué (Racing de Estrasburgo), hermano de Désiré Doué, internacional francés y doble campeón de la Liga de Campeones con el PSG.
Finalmente se incorporó el delantero Elye Wahi, del Eintracht de Fráncfort, quien parecía excluido por una investigación en Francia por presunto fraude en apuestas y amaño de partidos; el jueves obtuvo el permiso de entrada.
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¿Fichará Yan Diomande por el Liverpool o el PSG tras el Mundial?
Costa de Marfil confía sobre todo en Diomande, quien puede informar al seleccionador Fae sobre la Bundesliga, pues la conoce a la perfección. Por ahora no se sabe cuánto tiempo seguirá en el Leipzig. Se rumorea que clubes como el PSG y el Liverpool lo siguen y que su traspaso podría alcanzar los 120 millones de euros.
Si deja Alemania, al menos se llevará un apodo de recuerdo. «Cuando firmé por el Leipzig, siempre llegaba tarde», escribió en The Players' Tribune. «Bueno, en realidad llegaba a tiempo, pero en Alemania eso significa que llegas demasiado tarde. Así que empecé a llegar 90 minutos antes a cualquier cita, y entonces me llamaron “el alemán”».