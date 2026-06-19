Diomande cuida con empeño su proyección mundial. Después de una brillante temporada de debut con el RB Leipzig (23 goles en 36 partidos), el joven de 19 años deslumbra también en el Mundial. En el debut de Costa de Marfil, victoria 1-0 sobre la favorita Ecuador: Diomande desbordó a Piero Hincapié, del Arsenal finalista de la Champions, y fue el marfileño que más tocó el balón (80 veces). Un dato notable para un extremo. Merecido premio a mejor jugador del partido.

Sorprendió que actuara por la derecha, pues en Leipzig suele hacerlo ahí, pero en la selección habitualmente juega por la izquierda. Su posición ante Alemania dependerá del otro extremo: si, como se prevé, Amad Diallo (Manchester United) sustituye a Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Diomande pasará a la izquierda y se medirá a Joshua Kimmich.

Kimmich, que ya lo ha enfrentado en la Bundesliga, lo elogia: «El Leipzig ha tenido problemas, pero él siempre ha jugado bien y de forma constante», y lo compara con Kingsley Coman, héroe de la final de la Champions 2020. «Su regate de ‘start-stop’ es extraordinario, un poco como el que solía hacer Kingsley con nosotros en el Bayern. Acelera muchísimo, frena al rival y luego vuelve a acelerar».