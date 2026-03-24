Joshua Kimmich resta importancia a las posibilidades de Alemania en el Mundial de 2026 mientras el capitán se prepara para el partido contra Suiza

En una entrevista publicada por DFB.de, Kimmich hizo un análisis sin tapujos de la situación de su equipo en el fútbol internacional antes del partido amistoso que disputarán en Basilea. El centrocampista de 31 años reconoció que, a pesar de su prestigio histórico, las eliminaciones en la fase de grupos en las dos últimas ediciones de la competición les han hecho perder su posición de liderazgo. Mientras el seleccionador Julian Nagelsmann busca coger impulso antes de viajar a Estados Unidos, Canadá y México, el capitán se muestra realista ante los retos que se avecinan.

Dijo: «No somos los grandes favoritos porque no hemos rendido en los torneos anteriores. Cuando empiece el primer partido, solo importará ese partido y nada más, completamente al margen de cómo hayan ido los torneos anteriores».