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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

Joshua Kimmich pide una mejora inmediata mientras Alemania tiene dificultades para adaptarse a las tácticas de Jurgen Klopp en la sorprendente derrota ante Grecia

J. Kimmich
Alemania
J. Klopp
Grecia
UEFA Nations League A

Joshua Kimmich ha exigido una rápida evolución táctica a sus compañeros después de que Alemania cayera por un decepcionante 1-0 ante Grecia en la Liga de Naciones de la UEFA. El resultado ha dejado a la selección buscando respuestas mientras lucha por integrar plenamente la filosofía de alta intensidad introducida por el nuevo seleccionador Jurgen Klopp.

  • Kimmich valora la era de transición de Alemania

    Kimmich fue tajante en su valoración de la situación actual de la selección nacional tras la histórica derrota por 1-0 ante Grecia en el WWK Arena. En un partido que estaba destinado a mostrar los progresos realizados bajo las órdenes de Klopp, Alemania se mostró inconexa y careció de la chispa creativa necesaria para desarmar a un rival sólido. La estrella del Bayern de Múnich reconoció que la transición hacia una nueva era táctica está resultando difícil, pero sostuvo que la plantilla debe asumir la responsabilidad por su falta de pegada en el último tercio.

    El veterano centrocampista subrayó que la plantilla sigue en las primeras fases de una profunda reestructuración. "Tenemos que mejorar en todos los aspectos. Tenemos que entender aún mejor las ideas del entrenador. Creo que lo que propone es muy bueno y nos ayudará. Ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Tiene muy claro lo que quiere", declaró Kimmich a ARD.

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    Problemas tácticos y déficit creativo

    A pesar de las altas expectativas que rodeaban el debut de Klopp en casa, la selección mostró una imagen deslavazada y careció de la pegada necesaria para superar a una unidad defensiva muy sólida. Joshua El partido se decidió por un disparo desviado de Dimitrios Kourbelis que no dio ninguna opción a Alexander Nubel, una acción que Kimmich describió como especialmente desafortunada, dado que fue él quien desvió el balón de manera involuntaria.

    "Desde luego, no fue una buena actuación por nuestra parte. Es una pena que lo perdiéramos al final, no creo que fuera necesario. No creamos muchas ocasiones de gol y tuvimos problemas ante su línea defensiva tan hundida. El portero también hizo una o dos buenas paradas. Con un poco de suerte, podríamos haber marcado, pero en general estuvimos demasiado estáticos y nos faltó creatividad. No nos movimos lo suficiente y no tuvimos bastantes ideas. Un empate 0-0 habría sido justo, así que perderlo es muy desafortunado", explicó Kimmich.

  • Diferenciándose de la era Nagelsmann

    Aunque las dificultades ante una defensa replegada trajeron recuerdos de la decepcionante eliminación en el Mundial bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, Kimmich se apresuró a descartar las sugerencias de que el equipo está repitiendo viejos errores. Argumentó que la filosofía de fondo que está implantando Klopp es fundamentalmente diferente, aunque el marcador no reflejara el progreso en esta ocasión. El capitán se muestra tajante al afirmar que la estructura actual ofrece una mejor base para crecer, pese a la falta de resultados inmediatos en la Nations League.

    "No diría eso. Es una forma diferente de jugar. No creo que perdiéramos tantos balones ni que nos pillaran tantas veces al contraataque. El rival se metió muy atrás y recurrió más a balones largos. Aun así, no fuimos lo suficientemente creativos como equipo en ataque".

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  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Kimmich se enfrenta a una ausencia forzada

    Kimmich no formará parte de la convocatoria para los próximos partidos contra Serbia y la vuelta en Grecia. El capitán abandona la concentración de la selección mientras Klopp busca rotar sus opciones y evaluar a otros miembros del grupo de talento. Su ausencia dejará un vacío de liderazgo que otros jugadores veteranos deberán cubrir mientras la DFB busca recuperarse de la decepción sufrida en Grecia. La atención de Kimmich se centrará ahora de nuevo en sus compromisos a nivel de clubes, mientras sus compañeros de selección intentan lograr la primera victoria de la era Klopp sin él.

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