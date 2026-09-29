Al poner de relieve la falta de ritmo en el juego de Alemania, Basler instó a Klopp a limitar la libertad del centrocampista, advirtiendo de que su costumbre de retener el balón hace que el equipo sea fácil de leer.

Añadió: «Creo que Jurgen Klopp tiene que intervenir en el futuro, porque este tipo de fútbol no nos va a llevar más lejos si Kimmich conduce el balón por el centro del campo y ralentiza el juego.

»El juego de Kimmich ya está visto. Eso se vio perfectamente ayer contra Grecia. Saben que, cuando tiene el balón, a veces intenta picarlo por encima de la defensa. Despejaron de cabeza todos los balones. Esa es la verdad».

Basler también respaldó la valoración de Bastian Schweinsteiger de que Alemania ha caído en la mediocridad: «Basti lo resumió perfectamente ayer. Ya no tenemos ningún jugador de clase mundial. Llevamos años sin jugadores de clase mundial».