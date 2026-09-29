Getty Images Sport
Traducido por
Joshua Kimmich «no es un jugador de clase mundial», dice Mario Basler mientras el exinternacional alemán carga contra el centrocampista del Bayern de Múnich tras la derrota ante Grecia
Un exinternacional carga contra el talismán del centro del campo
Basler emitió un veredicto tajante sobre Kimmich e insistió en que el capitán de Alemania no está ni de lejos al nivel de la élite mundial. La dura valoración llegó después de una sorprendente derrota por 1-0 ante Grecia en Augsburgo, donde el gol decisivo de Dimitrios Kourbelis se desvió en el propio Kimmich. El frustrante resultado empañó el primer partido de Klopp en casa al mando, pese a que la anfitriona acaparó el 75 % de la posesión.
- Getty Images Sport
Un comentarista cuestiona el valor real del capitán
El exjugador, de 57 años, cuestionó la tendencia de Alemania a canalizar cada jugada a través de Kimmich y señaló que su enorme participación no aportó nada de mordiente. En su pódcast Basler Ballert, citado por Sport.de, Basler dijo: "Kimmich corre hacia algún sitio. Todo el mundo le da inmediatamente el balón. No sé por qué. Pero ayer de Kimmich no salió nada. Muchísimos toques, recorrió mucho campo, sí, pero no salió nada de ello.
"Llevo meses diciéndolo, incluso años: Kimmich no es un jugador de clase mundial. Es un centrocampista normal que, al parecer, quiere sacar todos los córners, todas las faltas, todo, y está corriendo por todas partes".
Los fallos tácticos desatan una advertencia urgente
Al poner de relieve la falta de ritmo en el juego de Alemania, Basler instó a Klopp a limitar la libertad del centrocampista, advirtiendo de que su costumbre de retener el balón hace que el equipo sea fácil de leer.
Añadió: «Creo que Jurgen Klopp tiene que intervenir en el futuro, porque este tipo de fútbol no nos va a llevar más lejos si Kimmich conduce el balón por el centro del campo y ralentiza el juego.
»El juego de Kimmich ya está visto. Eso se vio perfectamente ayer contra Grecia. Saben que, cuando tiene el balón, a veces intenta picarlo por encima de la defensa. Despejaron de cabeza todos los balones. Esa es la verdad».
Basler también respaldó la valoración de Bastian Schweinsteiger de que Alemania ha caído en la mediocridad: «Basti lo resumió perfectamente ayer. Ya no tenemos ningún jugador de clase mundial. Llevamos años sin jugadores de clase mundial».
- Getty Images Sport
Klopp afronta un escrutinio cada vez mayor por la reconstrucción
Alemania está bajo una presión inmediata para estabilizar su posición en el Grupo A3 después de sumar un solo punto en sus dos primeros partidos de la Nations League. El equipo de Klopp recibe a Serbia el jueves, 1 de octubre, antes de viajar para medirse a Grecia con ánimo de revancha tres días después. Estos dos compromisos consecutivos representan una prueba crucial tanto para el entrenador como para su capitán de cara a acallar a sus críticos más ruidosos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias