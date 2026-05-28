Josh Kroenke insiste en que la renovación del contrato de Mikel Arteta es la «máxima prioridad» del Arsenal

El Arsenal actúa rápido para asegurar el futuro de Arteta. Kroenke confirma que renovar al entrenador es prioridad. El técnico entrará este verano en el último año de su contrato, lo que impulsa al club a cerrar pronto un acuerdo que reconozca su éxito.

En declaraciones a NBC Sports, Kroenke fue tajante: «Mantener a Mikel es una prioridad absoluta, y la buena noticia para los aficionados del Arsenal de todo el mundo es que él está disfrutando del proyecto. Está disfrutando de estar aquí y, desde su etapa como jugador hasta ahora, es un hombre del Arsenal de los pies a la cabeza».