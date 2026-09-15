José Mourinho y las estrellas del Real Madrid, FURIOSOS mientras estalla la polémica arbitral por el «doble rasero» del Barcelona

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda plaza de la clasificación de La Liga, tras haber sumado cuatro victorias en sus cinco primeros partidos. Aunque sigue muy de cerca a un Barcelona perfecto, el ambiente entre bastidores dista mucho de ser de celebración. Según informaciones del El Chiringuito TV periodista Juanfe Sanz, una ola de enfado se ha extendido por el vestuario y las oficinas del cuerpo técnico.

El detonante concreto de este resentimiento tiene que ver con una comparación de incidentes recientes de alto perfil. El informe afirma que la cúpula del Madrid está señalando un penalti concedido al barcelonista Lamine Yamal, en contraste con dos acciones físicas similares sobre jugadores del Real Madrid que no fueron sancionadas. Para Mourinho y su cuerpo técnico, la cuestión no tiene necesariamente que ver con una sola decisión incorrecta, sino con la falta de un criterio uniforme en toda la liga.



