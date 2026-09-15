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José Mourinho y las estrellas del Real Madrid, FURIOSOS mientras estalla la polémica arbitral por el «doble rasero» del Barcelona
Enfado interno por los criterios arbitrales
El Real Madrid ocupa actualmente la segunda plaza de la clasificación de La Liga, tras haber sumado cuatro victorias en sus cinco primeros partidos. Aunque sigue muy de cerca a un Barcelona perfecto, el ambiente entre bastidores dista mucho de ser de celebración. Según informaciones del El Chiringuito TV periodista Juanfe Sanz, una ola de enfado se ha extendido por el vestuario y las oficinas del cuerpo técnico.
El detonante concreto de este resentimiento tiene que ver con una comparación de incidentes recientes de alto perfil. El informe afirma que la cúpula del Madrid está señalando un penalti concedido al barcelonista Lamine Yamal, en contraste con dos acciones físicas similares sobre jugadores del Real Madrid que no fueron sancionadas. Para Mourinho y su cuerpo técnico, la cuestión no tiene necesariamente que ver con una sola decisión incorrecta, sino con la falta de un criterio uniforme en toda la liga.
- AFP
Exigencias de coherencia y protección
El cuerpo técnico encabezado por Mourinho está especialmente preocupado por que estas discrepancias puedan tener un impacto significativo en la lucha por el título. Según se informa, el técnico portugués, conocido por su actitud protectora con sus jugadores, está alineado con la opinión de la plantilla de que estrellas como Vinicius Jr. necesitan una protección más constante por parte de los árbitros.
Aunque el club no ha llegado a afirmar que las decisiones sean objetivamente erróneas, sí critica duramente la interpretación subjetiva utilizada por los árbitros de La Liga. Se trata de una queja histórica en el fútbol español, pero la intensidad de la frustración actual sugiere una brecha cada vez mayor entre el club de la capital y el estamento arbitral.
El reto de Mourinho para mantener la concentración
Gestionar esta furia interna será una de las tareas más importantes de Mourinho mientras prepara el próximo choque contra el Elche. Aunque el técnico comparte la frustración de sus jugadores, es plenamente consciente de que una mentalidad de asedio puede ser un arma de doble filo.
La historia sugiere que permitir que la frustración con el arbitraje domine el relato puede provocar una pérdida de compostura durante los partidos. Mourinho probablemente recordará a su plantilla que la manera más eficaz de combatir un arbitraje inconsistente es ganar los partidos con tanta contundencia que las decisiones al límite pierdan su importancia. Sin embargo, la postura del club sigue siendo firme, ya que espera que incidentes comparables sean evaluados con criterios comparables.
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Rotaciones en la plantilla en medio de la polémica
En medio del drama arbitral, el Real Madrid también lidia con un calendario apretado y una lista de lesionados cada vez mayor. El equipo viajará a Elche sin poder contar con Eder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, lo que obligará a Mourinho a recurrir al fondo de armario de su plantilla. Se esperan rotaciones en defensa, con Dean Huijsen como probable pareja de Ibrahima Konate en el centro de la zaga.
Más adelante, las impresionantes actuaciones de Arda Guler le han puesto en la pelea por ser titular en la banda derecha, mientras que Kylian Mbappe sigue siendo el punto de referencia del ataque. Mbappe ya ha marcado seis goles en cinco apariciones en LaLiga esta temporada, pero actualmente busca poner fin a una sequía goleadora de siete meses en los partidos de liga fuera de casa.
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