José Mourinho y David de Gea rinden homenaje tras la trágica muerte del exentrenador del Manchester United

El Real Madrid ha anunciado la trágica noticia del fallecimiento de Louro y ha declarado en un comunicado: «El Real Madrid desea expresar sus condolencias, su cariño y su pésame a su familia, compañeros, clubes y todos sus seres queridos.

Durante las tres temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid a las órdenes de José Mourinho, Silvino Louro ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Silvino Louro falleció a los 67 años. Que descanse en paz».

El Manchester United se hizo eco de esos sentimientos y escribió: «Nos entristece saber que nuestro exentrenador de porteros, Silvino Louro, ha fallecido.

Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Silvino en estos momentos difíciles».

El Inter de Milán declaró: «El FC Internazionale Milano desea expresar sus condolencias por el fallecimiento de Silvino de Almeida Louro, miembro durante mucho tiempo del cuerpo técnico de José Mourinho y entrenador de porteros del primer equipo del Inter entre 2008 y 2010.

Tras una carrera de 23 años como portero, Silvino comenzó a trabajar con Mourinho, permaneciendo a su lado desde 2001 hasta 2018. En el Inter, entrenó a una generación de porteros formada por Julio César, Francesco Toldo y Paolo Orlandoni, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de Cristian Chivu en el mismo puesto. Con gran personalidad y carisma, no era raro ver a Silvino ponerse los guantes y participar de primera mano en los entrenamientos en Appiano Gentile. Durante sus dos temporadas en el Club, su contribución fue clave para que los nerazzurri ganaran dos títulos de liga, dos Supercopas, una Coppa Italiana y la Liga de Campeones en 2010.

«El Club está con su familia en estos momentos de dolor».