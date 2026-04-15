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GFX Jose Mourinho Andre Villas-BoasGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

José Mourinho y André Villas-Boas siguen en contacto pese a la rivalidad entre el entrenador del Benfica y el presidente del Oporto

J. Mourinho
Benfica
A. Villas-Boas
FC Oporto
Primeira Liga

André Villas-Boas, presidente del Oporto, y José Mourinho, entrenador del Benfica, siguen en contacto pese a dirigir clubes rivales. A pesar de pelear por el título liguero, estos antiguos compañeros, que conquistaron juntos importantes títulos europeos, conservan una sólida amistad. Villas-Boas resaltó recientemente el respeto mutuo que se tienen en medio de esta intensa rivalidad.

  • Un respeto duradero más allá de las diferencias

    La pareja portuguesa vivió una época dorada, en la que ganaron juntos numerosos títulos nacionales y europeos durante sus exitosas etapas en el Oporto, el Chelsea y el Milán, con Mourinho como entrenador y Villas-Boas en su cuerpo técnico. Aunque ahora compiten por la supremacía nacional en Portugal, el espíritu competitivo no ha apagado la admiración mutua. Villas-Boas destacó que su historia compartida constituye la base de una amistad que trasciende las líneas de batalla actuales.

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    Una alianza histórica entre campeones

    Antes de entrar en la directiva, Villas-Boas trabajó siete años como analista de rivales para Mourinho. Sobre su relación actual, declaró a «Marca»: «El Oporto y su afición pudieron rendir homenaje a José cuando dejó el Fenerbaçe, antes de fichar por el Benfica, nuestro gran rival. Creo que eso fue importante.

    Ahora es técnico del Benfica; a veces intercambiamos mensajes, respetamos a nuestros clubes y buscamos lo mismo: ganar la Liga».

  • Un éxito sin precedentes en toda Europa

    Su colaboración comenzó en 2002. En el Oporto conquistaron dos Ligas portuguesas, la Copa de la UEFA 2002-03 y la Liga de Campeones 2003-04, además de la Copa y la Supercopa de Portugal.

    Cuando Mourinho se mudó al Chelsea, su analista le acompañó y juntos conquistaron Inglaterra: dos Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield. Luego llegaron al Inter y ganaron la Serie A y la Supercopa de Italia en 2008-09, antes de que Villas-Boas partiera para iniciar su propia carrera como entrenador.

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    Intensa lucha por el dominio nacional

    La temporada refleja la gran presión que afrontan ambos entrenadores. El Oporto lidera con 76 puntos en 29 partidos, siete más que el Benfica, tercero. Mourinho ha dirigido 46 encuentros este año y ha ganado 26. Mañana el Oporto visita al Nottingham Forest en cuartos de final de la Europa League, tras el 1-1 de ida, y el domingo el Benfica recibe al segundo, el Sporting CP, en su última oportunidad de título.

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